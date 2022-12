Arezzo, rissa a Campo di Marte: ferito a un polso un trentenne straniero

11 dicembre 2022 a

a

a

Rissa nella zona di Campo di Marte: sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 10 dicembre. Un trentenne straniero è rimasto ferito, dopo essere stato raggiunto da un'arma da taglio a un polso. Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, dopo le cure è stato giudicato guaribile in una decina di giorni. E' stato poi identificato in Questura: si tratta di un cittadino originario della Nigeria, irregolare sul territorio italiano. Sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia per ricostruire l'episodio che, stando ai primi riscontri, avrebbe visto coinvolte almeno una quindicina di persone che si sono poi dileguate all'arrivo delle pattuglie della Polizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.