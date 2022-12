Montevarchi, infiltrazioni d'acqua nel palazzetto dello sport provocate dalla pioggia. Il Comune interviene

11 dicembre 2022 a

I problemi del palazzetto dello sport di Montevarchi finiscono sotto la lente del Comune. Nel pomeriggio di sabato 10 dicembre la pioggia ha provocato delle infiltrazioni d'acqua che hanno imposto lo stop alle attività sportive che si stavano tenendo in quel momento all'interno della struttura. "Siamo purtroppo a conoscenza delle criticità che si continuano a verificare all'interno del palazzetto dello sport - afferma l'assessore Lorenzo Posfortunato - Si stanno monitorando, ormai da mesi, i frequenti problemi legati a infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture e dagli infissi delle palestre e, immediatamente, a seguito di ogni segnalazione, è stato richiesto ogni volta un immediato intervento all'esecutore dei lavori anche al fine di limitare i disagi per i ragazzi e per le associazioni sportive che le utilizzano. Nonostante gli interventi della società che ha eseguito i lavori e le rassicurazioni che ci pervengono dalla stessa, riscontriamo ancora che i problemi di infiltrazioni continuano a interessare diverse parti delle coperture. Purtroppo i grandi sforzi economici e organizzativi fatti per restituire a Montevarchi un palazzetto dello sport all'altezza della propria storia sportiva e di quella delle associazioni che lo praticano, non trovano al momento un riscontro oggettivo e definitivo. Pertanto, l'amministrazione comunale, si attiverà nelle forme opportune per fare chiarezza con l'appaltatore sui disagi e sui danni che tali fenomeni possono aver procurato ai campi destinati alle attività sportive e procederà nei prossimi giorni a contestare nuovamente i lavori, riservandosi di intervenire nelle opportune sedi a tutela del proprio investimento, dei propri sforzi e della propria immagine".

