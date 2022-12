Calcit, un Natale di eventi. Ma occhio alle truffe

Alessandro Bindi 11 dicembre 2022 a

Il grande cuore del Calcit scalda il Natale degli aretini. Coperte, calendari e concerti sono le iniziative di fine anno per sostenere la lotta contro i tumori. Addobbato un gigantesco albero all’ingresso dell’ospedale San Donato per testimoniare la vicinanza del Comitato autonomo per la lotta contro i tumori a chi soffre, ai loro familiari e al personale sanitario impegnato quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei malati. In cassetta arrivate 60 mila lettere agli aretini per informare i concittadini sulla attività e promuovere la raccolta fondi.

“Attenzione alle truffe” mette in guardia Giancarlo Sassoli, presidente del Comitato autonomo per la lotta contro i tumori, dopo che alla sede di piazza San Jacopo è arrivata la segnalazione di chi ha ricevuto una telefonata fingendosi autorizzato dal Calcit per chiedere denaro per l’acquisto di strumentazioni. “Nessuno è autorizzato” conferma Sassoli “ad andare per le case e chiedere soldi a nome del Calcit. Chi si presenta nelle case a nome del Calcit è un truffatore. Abbiamo, come ogni anno, inviato le lettere con il bollettino allegato per facilitare chi intende sostenerci. Il nostro stile è sempre stata la trasparenza”.

La missione per combattere i tumori prosegue no stop con i volti di sempre e nei luoghi di tutti i giorni grazie all’impegno di concittadini che ci mettono la faccia. Sono volontari con i valori della solidarietà che scendono per le strade e le piazze della città per raccogliere, monetina dopo monetina, le offerte, preziose per poter donare strumentazioni all’ospedale San Donato.

Ultima, ma non ultima, la consegna di due barelle elettriche e di un ecografo al pronto soccorso.

Per tenere fede agli impegni presi proseguono quindi le iniziative anche nel mese di dicembre. E’ il presidente Giancarlo Sassoli a riassumere i principali appuntamenti di fine anno. “Venerdì 16 al teatro Petrarca ci sarà il concerto: un memorial in ricordo di Raffaella Torzoni il cui ricavato servirà per sostenere il servizio Scudo riservato alle cure domiciliari oncologiche. Domenica 18 dicembre in piazza San Jacopo sotto al portico del Monte dei Paschi di Siena per tutto il giorno, dalle 9 alle 18, proseguirà l’iniziativa Mani&cuore per il Calcit, con la vendita di presine e coloratissime coperte fatte ad uncinetto”.

“Sarà una giornata di mobilitazione” annuncia Sassoli, “dove metteremo in campo moltissimi volontari. Una maratona di solidarietà durante la quale gli aretini non faranno mancare la loro generosità. Inoltre sarà l'occasione per diffondere il calendario del Calcit 2023 realizzato da Patrizia Perlini e dalla figlia Chiara, intitolato ‘Nati con la coda’ e dedicato agli amici a quattro zampe. I dodici mesi dell’anno infatti raccolgono le riproduzioni di originali riproduzioni di gatti e cani e altri animali domestici”. “La raccolta fondi” conclude Sassoli “prosegue poi, anche attraverso il recapito domiciliare di 60 mila lettere spedite ad altrettante famiglie e anche a distanza tramite il gruppo Aspettando il mercatino che su whatsapp promuove mercatini virtuali capaci di raccogliere offerte reali”.

E per dare un segnale di calore a chi frequenta l’ospedale San Donato di Arezzo il Calcit ha installato e decorato un albero di Natale con fiocchi color giallo Calcit e stemmi con il logo dell’associazione aretina, emblema di solidarietà da oltre mezzo secolo.

