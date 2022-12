Centro storico vietato alle biciclette, troppe lamentele

11 dicembre 2022 a

Vietato pedalare in bicicletta nella zona rossa del centro storico di Cortona, ad esclusione dei bambini.

Questa è la decisione presa dalla giunta Meoni: a parlarne è l’assessore Alessandro Storchi. “Ovviamente tutti quanti noi siamo per il green e quindi anche per le passeggiate a piedi e in bicicletta, sport questi sponsorizzati da questa amministrazione. Il divieto è solo stato approvato per una questione di sicurezza” continua l’assessore del Comune di Cortona.

“Questa nostra decisione va incontro anche a tante segnalazioni che ci sono giunte da parte di diversi cittadini che si sono sentiti in pericolo al passaggio di biciclette che ‘zigzagavano’ per Ruga piana e per le strade e piazze cittadine, con l'impressione di essere prima o poi travolti da qualche bici in movimento.

Alla luce di quanto detto siamo convenuti a promuovere questo divieto nell’interesse della salvaguardia dell’ambiente, della salute, e dell'incolumità dei cittadini, all'interno della ztl rossa del centro storico.

Tra l’altro posso aggiungere che nelle grandi città del nord questo divieto esiste da tempo con tanto di segnaletica. Comunque voglio sottolineare, che la giunta di cui faccio parte è favorevolissima a tutto ciò che è natura e a tutte quelle attività che ci aiutano a riconnetterci con la natura: prova ne sono i vari progetti portati avanti per promuovere i percorsi da trekking e comunque i vari eventi da tenersi all’aria aperta. Ma alcune attività non si possono svolgere ovunque".

