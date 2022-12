Arezzo, crolla parte di tetto in una palazzina di via Trento Trieste

11 dicembre 2022 a

a

a

Crollo improvviso della parte di un tetto in una palazzina di via Trento Trieste ad Arezzo. Nessun ferito. Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di sabato 10 dicembre. Stando ad una prima ricostruzione i lavori di manutenzione, già programmati, sarebbero dovuti partire già lunedì 12 dicembre. Nello stabile, ma in un altro piano, risiede l'assessore comunale Alessandro Casi che, insieme ad altri, ha provveduto ad allertare i vigili del fuoco non appena si è verificato il crollo che ha interessato il solaio di un appartamento, non abitato, che si trova all'ultimo piano della palazzina. Le squadre sono intervenute mettendo in sicurezza l'edificio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.