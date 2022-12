Santo Spirito vince anche il Saracino del cuore. Trionfa Elia Cicerchia

12 dicembre 2022 a

a

a

Santo Spirito vince anche il Saracino del cuore. Dopo i successi in piazza Grande, Elia Cicerchia continua a far battere il cuore e trionfa nella sfida di massaggio cardiaco. Il torneo tra i quartieri ha visto il giostratore gialloblu primeggiare in finale dopo che la squadra di quartieristi della colombina aveva ben figurato contro gli avversari di Porta Sant’Andrea, Porta Crucifera e Porta del Foro. La Colombina ha vinto quindi la terza edizione del Saracino del Cuore e conquista un defibrillatore che servirà ad allargare la rete di strumenti salvavita a disposizione della comunità. Vittoria e defibrillatore anche per il gruppo Musici della Giostra del Saracino.

Porta del Foro: il rettore fa il pieno di fiducia, ritira le dimissioni e fissa gli obiettivi. Le scuderie tra le priorità

Chiarini e tamburini hanno superato gli sbandieratori e i Signa Arretii nella sfida. A entrambi i vincitori in premio, oltre a due defibrillatori, anche “il cuore d'oro” realizzato dalla ditta Semar di Gabriele Veneri. Consegnata invece una riproduzione in scala ridotta della lancia d’oro dedicata al Comune di Arezzo nei 250 del motuproprio a Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha promosso, con il progetto, la formazione Blsd tra i quartieristi e gli esponenti della Giostra del Saracino, addestrandoli all'utilizzo del defibrillatore in caso di necessità. Sabato al teatro vasariano si è svolta la giornata conclusiva del progetto “Saracino del Cuore” con il torneo che ha visto impegnate decine di aretini. Ad assistere all’iniziativa anche il vescovo Andrea Migliavacca e Don Alvaro Bardelli insieme a Massimo Mandò direttore del dipartimento emergenza urgenza della centrale operativa del 118. La squadra vincitrice gialloblù era composta da Elia Cicerchia, Cristian Gallorini, Agnese Nocenti, Fabiana Peruzzi e Valentina Fornasari.

Il regista della Giostra, Enrico Lazzeri: "I miei 50 schemi per migliorare lo spettacolo"

“La città di Arezzo e la Giostra del Saracino” commenta Giovanni Grasso “si confermano sensibili al tema della prevenzione. Continua l’impegno nella formazione di concittadini che possono intervenire, in caso di necessità, ed azionare il defibrillatore in modo da effettuare le prime manovre di soccorso che possono risultare preziose per salvare la vita di una persona colta da un arresto cardiaco".

Arezzo, cena della vittoria di Porta Santo Spirito: in 850 festeggiano il "cappotto" ad Arezzo Fiere e Congressi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.