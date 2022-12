L'Arezzo sconfitto al Comunale dal Tau Altopascio (1-2): esce tra i fischi dei tifosi

11 dicembre 2022 a

Battuta d'arresto per l'Arezzo che esce tra i fischi dei tifosi del Comunale dopo l'inaspettato ko con il Tau Altopascio. Gli amaranto passano in vantaggio dopo appena quattro minuti con Castiglia. Poi, nonostante le occasioni create, non riescono a mettere al sicuro il risultato. Anzi, nella ripresa la doppietta di Diop regata al Tau Altopascio i tre punti della vittoria. Nel dopo gara l'amarezza di mister Indiani: "Difficile spiegare la sconfitta. Loro sono entrati solo due volte nella nostra area. Dobbiamo invertire questo trend".

