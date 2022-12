Arezzo, degrado e scritte antifasciste con slogan e falce e martello a poca distanza dalla Prefettura

Alessandro Bindi 12 dicembre 2022 a

Anfiteatro in via Cenne della Chitarra ad Arezzo imbrattato fino all'inverosimile. Degrado e inciviltà alle stelle nel centro storico. Vernice rossa e falce martello insieme a tag e slogan antifascisti campeggiano al bivio stradale che proietta al Poggio del Sole da via Guglielmo Marconi. "Viva Lenin", "Sfascia il fascio", "occupa tutto" ma anche "combatti la paura, distruggi il fascismo" sono alcune delle frasi con le quali è stati macchiati i marmi dello slargo che si allarga nella scalinata che sale verso la zona residenziale. Bersagliate di tag anche le pareti in mattoni.





Uno spettacolo squalificante a pochi passi dalla centralissima piazza Guido Monaco e dal palazzo del Governo sede della Prefettura. L'angolo in totale stato di degrado e incuria è proprio nel crocevia tra via Guglielmo Marconi via Cenne della Chitarra la strada che proietta in via Arrigo Testa. Uno scorcio troppo spesso al centro di lamentele da parte dei residenti della zona costretti a convivere con atti di inciviltà e schiamazzi. Abitualmente infatti la zona è frequentata da chi bivacca e fa uso di bevande superalcoliche. L'obiettivo del Corriere di Arezzo ha fotografato alcune bottiglie di birra posizionate sopra la vasca della fontana in disuso trasformata in un cestino contenente mozziconi di sigarette e cartacce. La testimonianza che in quella zona c’è chi alza il gomito.

Degrado anche tra le panchine e sull'area verde sovrastante dove è seminata l’inciviltà. A terra sporcizia, cartoni di confezioni di birre, e altre tracce del degrado. Tra chi frequenta la zona e vive nei palazzi che si affacciano nello slargo c'è chi è stanco di dover convivere con la maleducazione. Le segnalazioni di esagitate frequentazioni si rimbalzano di mese in mese, sia in estate che in inverno. Adesso, agli schiamazzi, ai rifiuti lasciati a terra, alle tag tratteggiate a colpi di vernice spray si sono aggiunte le scritte rosse che inneggiano a Lenin e contro il fascismo. Inciviltà appesa sulle pareti a caratteri cubitali da cancellare immediatamente.

È urgente far tornare il decoro in quell'elegante slargo dal gradevole aspetto architettonico trasformato, suo malgrado, in un angolo di città ormai emblema del degrado e dell'incuria dove invece chi ci vive continua a chiedere maggior tranquillità e cura. Il fenomeno delle scritte sulle pareti della nostra città non conosce tregua. Di giorno in giorno per le strade e i marciapiedi continuano a crescere le tag, insieme a tante scritte oscene appese anche sugli arredi urbani e sui monumenti. Il contrasto al degrado passa anche attraverso l’educazione civica e il rispetto del bene pubblico dei cittadini.

