Arezzo, ufficializzato il calendario delle sagre. Ecco che cosa cambia nel 2023

Francesca Muzzi 13 dicembre 2022

a

a

Ufficializzato il calendario delle sagre 2023. Diciassette gli eventi, come lo scorso anno, ma 118 giorni di sagre, praticamente una settimana in meno rispetto al 2022. E’ questo il dato che emerge dopo l’approvazione della Giunta alle domande presentate entro il 31 di ottobre. “La notizia è la diminuizione dei giorni della durata delle sagre rispetto agli altri anni”, dice Flavio Sisi presidente del comitato sagre. “Lo scorso erano, in totale erano 125 giorni (nel regolamento comunale il massimo dei giorni sagra sono 128 ndr) quest’anno 118. Ci sono manifestazioni che durano appena tre giorni come per esempio la Rievocazione storica della battitura del grano a Ponte Buriano o Chiassa in Festa alla Chiassa superiore che un tempo durava otto giorni ed è stata ridotta della metà, vale a dire quattro giorni”. Flavio Sisi implica la diminuizione dei giorni a due fattori: “Il primo è sicuramente il post Covid che comincia ad influire anche sulla difficoltà di organizzare questo tipo di manifestazione e il secondo è il ricambio generazionale che purtroppo non c’è. Non si trovano più volontari disposti ad organizzare, dare una mano e così i comitati sono costretti a rivedere la durata del calendario”. Quello che invece rimane invariato è il regolamento comunale che vige all’interno delle sagre: “E’ ammessa la somministrazione di pizza margherita e sono ammesse massimo sei portate tra primo, secondo piatto, oltre ad un solo antipasto e ad un numero massimo pari a tre contorni”. Dando un’occhiata al calendario ad aprire le danze, come sempre, è la sagra del Maccherone a Battifolle. La prima che inizia il 25 maggio. Non è cambiata qua la durata, che è sempre di otto giorni. Poi il calendario prosegue con le stesse manifestazione che spaziano dalla Chiassa al Bagnoro, fino a San Polo e poi a Ruscello. “Lo scorso anno - ricorda ancora Flavio Sisi - saltarono due sagre. Una, che era tra l’altro in calendario, quella a Ponte Buriano. L’altra a Ruscello alta che dopo 46 anni ha dovuto alzare bandiera bianca, perché i locali non erano più a norma”. Quest’anno Ponte Buriano torna in calendario con tre giorni di festa. Ruscello alta invece non ci sarà.

Lo scorso anno, a tenere banco poco prima dell’inizio, anche la polemica per la proposta di Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle che voleva introdurre alla sagra piatti vegani, vegetariani e gluten free per coinvolgere tutte le tipologie di alimentazioni. Richiesta che era stata successivamente bocciata dalla commissione sagre. Quest’anno, come del resto era successo negli altri anni, il regolamento per quanto riguarda le pietanze da servire non è stato cambiato.

“E’ cambiata invece la presentazione delle domande - conclude Flavio Sisi - e dei permessi che adesso sono tutti on line. Un metodo per velocizzare le procedure”.

Avanti tutta dunque. Anche il calendario 2023 offre un’ampia scelta per tutti i gusti.



