Arezzo, martellate in testa alla moglie durante litigio a Pozzo della Chiana: donna ferita, operaio arrestato per tentato omicidio

Uomo prende a martellate in testa la moglie e viene arrestato per tentato omicidio. E' successo verso le 18 di oggi, lunedì 12 dicembre, a Pozzo della Chiana nel comune di Foiano. La donna aggredita, 48 anni, ha riportato traumi al capo ed è stata trasportata alle Scotte di Siena con l'elicottero Pegaso. Non è in pericolo di vita e non ha perso conoscenza.

Il coniuge, operaio, 53 anni, è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale e anche per lui è stato necessario il ricorso alle cure dei medici: scortato in ospedale per accertamenti. Da chiarire i contorni della vicenda e le ragioni alla base dell'alterco di coppia durante il quale l'uomo ha preso il martello e lo ha usato contro la moglie. Intervento e indagini dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Cortona.

La donna è riuscita a scappare dalla porta e a chiedere aiuto ai vicini. I due, italiani, da tempo residenti a Pozzo, non sono originari della Valdichiana e il 53enne non risulta avere precedenti. Caso ora in mano all'autorità giudiziaria per tutte le valutazioni della procura di Arezzo.

