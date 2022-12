Arezzo, caso Martina Rossi morta nella caduta dall'hotel: i due giovani accusati di falso dovranno incontrare i genitori per le scuse

Luca Serafini 13 dicembre 2022 a

a

a

Vogliono guardarli negli occhi: sentire la loro voce, le loro scuse. I genitori di Martina Rossi hanno chiesto e ottenuto dal giudice che i due giovani accusati di false dichiarazioni durante le indagini sulla morte della loro figlia caduta dall’hotel delle vacanze a Palma di Maiorca per sfuggire a uno stupro, si presentino fisicamente davanti a loro in aula. L’incontro avverrà il 13 aprile 2023.

Non basta la lettera di scuse recapitata mesi fa: babbo Bruno e mamma Franca vogliono cogliere in modo concreto quella “resipiscenza” che è condizione essenziale affinché la giustizia si fermi senza procedere verso la sentenza. Enrico D’Antonio e Federico Basetti, oggi trentenni, facevano parte della comitiva di Castiglion Fibocchi, in quella sciagurata trasferta alle Baleari. Mentre Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi scontano i tre anni di reclusione in regime di semilibertà, per Enrico e Federico è ancora aperta la vicenda giudiziaria al tribunale di Genova. Ieri doveva chiudersi, con la presa d’atto dell’impegno dei due attraverso la messa alla prova (Map): lavori di pubblica utilità. Serve anche dimostrare una chiara presa di coscienza di quanto avvenuto.

“Vorremmo che sapeste che anche per noi questa tragedia è stata ed è un macigno del quale non ci libereremo mai, nonostante sia solo un sassolino rispetto a quello che grava sui vostri cuori”, scrissero i due nella lettera fatta pervenire ad aprile ai genitori della studentessa morta a venti anni nel tentativo di scappare dalla camera 609 dell’hotel Santa Ana, passando da un balconcino all’altro. Martina perse l’equilibrio e fece un volo di sei piani. Fatale. La ragazza era in slip e, ha fissato la Cassazione, cadde per sfuggire ad una violenza sessuale. Enrico e Federico non erano in quella camera, ma si intrattenevano con le amiche di Martina. Dopo la tragedia non avrebbero agevolato l’accertamento della verità.

Anzi, quando furono interrogati dal magistrato di Genova che aveva riaperto le indagini dopo l’archiviazione frettolosa in Spagna, le loro risposte sarebbero state poco genuine, anzi delle bugie tese a coprire gli altri due che erano indagati per i reati più grave, tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato, andato prescritto. Difesi dagli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli, D’Antonio e Basetti hanno scelto la “messa alla prova” e hanno di fatto completato il percorso per pagare quel depistaggio con 260 ore di volontariato. D'Antonio attraverso lavori di pubblica utilità presso l'associazione “Centro come noi Sandro Pertini” di Torino, dove ora vive, Basetti alla Croce Rossa di Arezzo. Bruno Rossi e Franca Murialdo.

“Siamo ben consapevoli dell'impotenza di queste nostre parole e di tutte quelle che potremmo dire di fronte alla morte di una figlia che niente e nessuno potrà restituirvi”, sta scritto ancora nella lettera dei due giovani, dalla quale trapela rammarico e condivisione del dolore della famiglia, senza ammissioni esplicite di colpa rispetto alle accuse e senza entrare nella narrazione di quell’alba maledetta, né di quanto dissero o non dissero al pm Biagio Mazzeo, né con riferimenti diretti agli amici Alessandro e Luca, che fanno la spola tra carcere e luoghi di lavoro per espiare le condanne.

Quelle due pagine consegnate al giudice di Genova non hanno soddisfatto appieno Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori di Martina, che con caparbietà e cuore hanno fatto riaprire un caso altrimenti destinato a sparire nel silenzio. L’apertura d’animo intravista nella missiva è una fessura che non basta. Per questo attraverso i loro legali (avvocati Stefano Savi e Luca Fanfani) hanno chiesto che i due, almeno, si presentino al loro cospetto di genitori sofferenti.

L’incontro è fissato per il 13 aprile davanti al giudice Canepa, che nel frattempo ha sostituito il giudice Lepri passato ad occuparsi del processo per il crollo del ponte Morandi. C’è dunque una prova in più per Enrico e Federico, oltre al volontariato e all’offerta da versare all’associazione Martina Rossi impegnata contro la violenza sulle donne: la prova è guardare negli occhi babbo e mamma di Martina.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.