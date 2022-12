Calcio, l'Arezzo dopo i fischi riflette e si riorganizza per la partita di sabato al Bernicchi con il Trestina. Così la prevendita dei biglietti

Riccardo Buffetti 13 dicembre 2022 a

Una sconfitta difficile da digerire quella maturata domenica scorsa al Comunale contro il Tau Altopascio per l’Arezzo. I fischi dei tifosi a fine partita hanno riportato alla memoria del popolo amaranto dei fantasmi di un passato nemmeno troppo lontano: aleggia, infatti, l’incubo di vivere nuovamente in un limbo come accadde nel periodo 2010-2014, ovvero prima del ripescaggio fra i professionisti.

È tempo di riflessioni importanti in casa del Cavallino, ma da apportare eventualmente con celerità: sabato e mercoledì prossimo si dovranno disputare le ultime due partite del 2022 – prima della ripresa di gennaio – e vedere altri passi falsi come quello di domenica potrebbe rivelarsi fatale per le ambizioni dell’Arezzo.

“Non possiamo permetterci dei black out del genere. Se vogliamo vincere il campionato”. Sono state le prime parole di Andrea Settembrini, pronunciate appena dopo la terza sconfitta. Il capitano è stato il primo a metterci la faccia prima di essere richiamato negli spogliatoi dove mister e dirigenza hanno tenuto una riunione con tutto il gruppo squadra. Il problema? Non di certo fisico secondo Settembrini: “Dobbiamo lavorare su altri punti di vista, non tecnico o tattici. Quando abbiamo preso il gol il calo è stato netto, ma secondo me è tutto nella nostra testa e non nelle gambe. A livello fisico stiamo bene, se non lavori bene sulla mentalità le partite non vengono vinte. Questa è la verità: se non sei applicato e non stai concentrato per novanta minuti non arrivi al risultato”.

Anche alcune scelte di Indiani nella ripresa hanno fatto discutere, come il mancato ingresso di Foglia oppure i vari moduli variati nei minuti finali, ma il mantra del tecnico rimane lo stesso: “C’è la necessità di trovare il verso di invertire questo trend. Il campionato è ancora lungo, siamo solo alla quindicesima, e come ripeto da alcune partite: non ci sono squadre che hanno dimostrato di poter esprimere un gioco migliore del nostro”.

La squadra, intanto, tornerà in ad allenarsi con una seduta singola questo pomeriggio alle 14:15, prima della doppia seduta di domani, per un programma che potrebbe subire variazioni visto l’anticipo della 16esima giornata di campionato. Sabato 17 dicembre, l’Arezzo affronterà allo Stadio “Corrado Bernicchi” lo Sporting Trestina alle ore 14:30. La prevendita della partita aprirà le porte questo pomeriggio alle ore 16 esclusivamente presso il New Energy Gas e Luce Point di via Madonna del Prato, 112 ad Arezzo. Saranno a disposizione dei tifosi amaranto 250 posti per il settore ospiti – con ticket in vendita a 10 euro – e 350 posti per la tribuna non coperta (12 euro il prezzo del biglietto; i bambini e le bambine fino al dodicesimo anno di età compiuto potranno accedere gratuitamente mentre la vendita terminerà venerdì 16 dicembre alle ore 19:00.

