Arezzo, moda: sul fallimento Cantarelli Cassazione respinge ricorso dei bulgari che volevano indietro 160 mila euro

La Cassazione ha respinto il ricorso dei bulgari di Richmart che rivendicavano 160 mila euro dai curatori del fallimento di Cantarelli SS71, l’azienda della moda di Arezzo colata a picco nel maggio 2018 dopo vani tentativi di salvataggio. Le spoglie della celebre ditta di abbigliamento - marchio, fabbrica, macchinari, magazzino - furono acquisite proprio da una società (la Toc Fashion Academy Tuscany srl) partecipata al 50 per cento dall’imprenditore dell’Est, Martin Yordanov. Era il luglio 2019, unica busta all’asta con offerta di 1.756.656 euro (e cauzione del 10 per cento, 175mila euro). Da allora riapertura della fabbrica mai avvenuta, stabilimento di Terontola in abbandono, brand utilizzato da Richmart per le sue attività scollegate dal territorio.

Ebbene, il ricorso presentato da Richmart alla Suprema Corte riguardava una somma che la società bulgara rivendicava 160 mila euro versati con bonifico bancario il 15 luglio 2017 come cauzione per l’acquisto del complesso aziendale, nella fase in cui Cantarelli era ancora sotto l’amministrazione straordinaria. La procedura competitiva però non ebbe esito, con la successiva dichiarazione di fallimento. Dopo il quale Richmart ha pertanto fatto richiesta di ammissione al passivo per riavere quei soldi. Ma i curatori Lucia Stefani e Salvatore Sanzo l’avevano rigettata per difetto di legittimazione. Una decisione avallata dal giudice delegato e dal tribunale di Arezzo nel corso del 2021, motivando che “non era raggiunta la prova” che l’importo fosse stato “effettivamente versato da Richmart”. Da qui il braccio di ferro con il ricorso dei bulgari, dichiarato nei giorni scorsi inammissibile dalla Cassazione. E’ stata dichiarata la nullità dell’atto presentato da Richmart, non rispettando le disposizioni di legge per quanto riguarda liti che si svolgono in Italia con una azione promossa all’estero. La procura rilasciata da Yordanov ai legali non era valida: sancito definitivamente questo difetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna di Richmart a pagare ai curatori fallimentari le spese del giudizio di legittimità e altre spese. La decisione della VI sezione civile, è dello scorso 2 dicembre, con presidente Massimo Ferro e relatore Luigi Abete. A distanza di oltre tre anni dall’aggiudicazione definitiva, la presenza dei bulgari nel territorio aretino si è di fatto dissolta: lo stabilimento di Terontola di Cortona lungo la Sr71 è vuoto e inattivo, sarebbe stato risolto il rapporto di lavoro con la manciata di dipendenti che erano stati ingaggiati per gli uffici, attività produttiva nel settore del capospalla per uomo mai riavviata. Martin Yordanov, che sui social appare in un profilo come Martin Cantarelli, conduce l’attività imprenditoriale con base in Bulgaria e può realizzare e commercializzare capi con il brand che una volta era sinonimo di puro made in Italy. E’ uscita di scena, a quanto pare, la moglie Irina. In passato, ai tempi della gestione di Alessandro Cantarelli, era già stato dismesso lo stabilimento storico di Rigutino, sempre sulla 71, oggi triste monumento ad una manifattura persa per sempre. In tribunale è aperto un procedimento penale per bancarotta a carico dell’ex titolare, che pure fece di tutto per scongiurare il crac. Il mancato salvataggio di Cantarelli fu una debacle generale. Imprenditoria aretina incapace di intervenire, anche il colosso Prada non si mosse; le azioni messe in campo dallo Stato e dalle organizzazioni sindacali si rivelarono solo un girare a vuoto fino a dilapidare una storia importante e centinaia di posti di lavoro. Intanto la Cassazione dice no al versamento di 160 mila euro ai compratori bulgari.



