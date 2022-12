Arezzo Wave in lizza per la festa di Capodanno in piazza: progetto di Valenti con un gruppo big della musica

14 dicembre 2022 a

Festa di Capodanno in piazza Sant’Agostino, c’è anche la Fondazione Arezzo Wave in lizza per aggiudicarsi l’evento. Mentre c’è già chi fa il conto alla rovescia per il 2023 - il tempo corre, è mercoledì 14 dicembre - oggi il Comune sceglie il soggetto organizzatore del veglione popolare.

L’ultimo giorno per presentare la proposta era ieri e stamani l’apposita commissione prenderà in esame le varie offerte tra le quali sarà scelta quella vincente. A presentare un progetto per la notte di passaggio dal vecchio al nuovo anno, è stata anche la Fondazione Arezzo Wave dopo che le regole del bando pubblico sono state modificate rispetto a quelle iniziali, che escludevano le fondazioni, tenendo in gara solo le associazioni. Mauro Valenti, esperto organizzatore di festival musicali in pista da decenni, non si è tirato indietro, anzi.

A quanto trapela avrebbe posto sul tavolo un progetto di festa di Capodanno coinvolgente e con l’obiettivo di renderla attrattiva a livello nazionale. I riflettori del veglione di San Silvestro si accenderebbero su un programma di intrattenimenti musicali e non solo, con tre gruppi e dj in consolle. Lo svolgimento della serata sarebbe improntato a rendere il pubblico protagonista e non spettatore, in un crescendo di emozioni.

E a quanto filtra, Valenti avrebbe in serbo la presenza di un “big”, un gruppo conosciuto per aver preso parte a grandi concerti anche la scorsa estate, in grado di identificare la festa di Arezzo come un evento riconoscibile e capace di calamitare presenze anche da fuori provincia. La sfida tra le proposte si preannuncia dunque interessante e anche incerta, dopo l’ingresso per la prima volta di Arezzo Wave nel gruppo di chi può allestire il veglionissimo sotto le stelle. Certo, si arriva a questa selezione un po’ lunghi, a ridosso delle feste, quando molte città hanno già messo a punto i rispettivi programmi e pubblicizzato gli eventi per salutare il 2023.

Dopo i due anni di stop per l’emergenza Covid, l’amministrazione comunale ha destinato 45mila euro per il contributo a chi organizzerà. La scadenza per la presentazione dei progetti all’Ufficio sport, giovani e terzo settore, era fissata inizialmente per il 5 dicembre, poi la proroga al 13 con l’allargamento del perimetro dei concorrenti alle fondazioni, come Arezzo Wave, altrimenti tagliate fuori. I margini di tempo ci sono comunque tutti e piazza Sant’Agostino offre se stessa come location ideale per una festa comunitaria da vivere insieme, in sicurezza e con divertimento, tra balli e trenini, risate, brindisi e auguri.

