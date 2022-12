Arezzo, il problema dei cattivi odori a Chiani e Battifolle. Incontro assessore e comitato

14 dicembre 2022 a

Si è svolto nei giorni scorsi in Comune l'incontro tra l'assessore Marco Sacchetti e i referenti del comitato contro gli odori lamentati da alcuni mesi nella zona tra Ponte a Chiani e Battifolle. L'incontro, dai toni cordiali, ha permesso ai cittadini di esporre direttamente all'amministrazione le proprie considerazioni rispetto alla problematica odorigena e l'assessore ha potuto spiegare le azioni già messe in campo e ciò che si intende intraprendere nei prossimi mesi. In particolare è stata illustrata la complessità dei fenomeni e della loro origine, spesso derivante da più fonti, e le dinamiche legate alla diffusione dei cattivi odori. "Sono soddisfatto di aver potuto incontrare direttamente i cittadini in una sede istituzionale e con un clima disteso, perché dall'ascolto reciproco possono nascere le migliori soluzioni, che sono poi quelle che vedono cittadini e istituzioni collaborare con l'obiettivo condiviso dell'interesse pubblico”, ha commentato l’assessore Marco Sacchetti. “L’Amministrazione comunale ha sempre seguito con attenzione l’evoluzione delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e fin da subito ha chiesto sia ad AISA Impianti che ad ARPAT ed ASL di definire un programma di monitoraggio e degli eventuali interventi che si riterranno più opportuni attivare per mitigare le problematiche odorigine”.





