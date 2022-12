Arezzo ancora non rivede la luce. L'ingegnere Chieli: "I lavori di ripristino sono iniziati. Priorità alla zona Giotto"

Francesca Muzzi 15 dicembre 2022 a

a

a

Arezzo ancora al buio. E’ passata una settimana da quando il Comune ha fatto marcia indietro e ha ripristinato l’illuminazione così come era prima del caro bollette. Ma a quanto pare, ancora la maggior parte delle zone ad Arezzo, è al buio. Ieri mattina sui social sono state molte le foto postate di parti della città completamente senza illuminazione. Anche il consigliere comunale Mery Cornacchini che si trovava in auto alle 6 ha postato alcune immagini accompagnate dal seguente post: “Ore 6 attraversando la città buio totale. A piedi non percorrere neanche un metro. Se non ci fossero i fari delle auto non si vedrebbe niente. Serve immediatamente riaccendere le luci per questioni di sicurezza”. Ma perché, dopo una settimana le luci di Arezzo sono ancora spente? Un disagio che i residenti notano soprattutto di mattina quando escono presto da casa per andare al lavoro. A rispondere sul perché di questo ritardo rispetto all’annuncio che venne dato dall’amministrazione lo scorso 7 dicembre ovvero del dietro front comunale, è il direttore Serena Chieli dell’ufficio manutenzione strade del Comune di Arezzo: “E’ una questione di tempi – dice – Abbiamo fatto la delibera mercoledì scorso e la ditta che ha in gestione l’illuminazione ha cominciato a reimpostarli da venerdì, perché giovedì era festa e poi di mezzo c’è stato anche il sabato e la domenica e dunque i tempi sono quelli che sono. Diciamo che il lavoro vero e proprio è ricominciato da lunedì”. E il direttore Chieli spiega anche in che cosa consiste: “Si tratta di orologi crepuscolari che devono essere reimpostati come erano prima della fase sperimentale. Ogni orologio deve tornare praticamente a come era. Ecco perché ci vuole del tempo per reimpostarli tutti”. “Quando mercoledì scorso - prosegue - abbiamo deciso di tornare agli orari consueti, ho chiesto di dare la priorità alla zona Giotto per via del mercato e così la ditta ha cominciato da lì”. Si parla di ditta, perché il Comune dal 2019 ha dato la gestione dell’illuminazione pubblica a Citelum, società francese che oggi è stata inglobata da Edison. “Il Comune paga un canone annuale dove sono comprese – spiega ancora il direttore Chieli – la quota energia, i lavori e la manutenzione. Un contratto che, specialmente sul costo dell’energia, può essere rivisto ogni tre mesi”. Mentre il Comune sta lavorando all’idea di Comunità energetica, un progetto che potrebbe essere presentato entro la fine dell’anno. Ma intanto c’è da riaccendere le luci. Il Pd, sulla questione era di nuovo intervenuto: “La situazione è rimasta invariata e ora ci chiediamo quanto tempo impiega l’azienda per ripristinare il vecchio funzionamento”. La risposta è arrivata dall’ingegnere Chieli e a quanto pare, occorre ancora un po’ di pazienza per rivedere la luce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.