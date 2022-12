Castiglion Fiorentino, la Regione presenta le strutture turistiche Lgbt. Il sindaco Agnelli: "Questa non è inclusione"

Francesca Muzzi 15 dicembre 2022 a

Un progetto turistico dedicato alle persone Lgbtq+. Ma il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, declina l’invito della Regione Toscana che lunedì lo presenta e dichiara: “Bisogna parlare di inclusione e non di esclusione”. I fatti. Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, hanno sviluppato un progetto dedicato al turismo Lgbtq+ creando una sezione dedicata del sito Visittuscany.com a questo nuovo prodotto turistico. Un progetto che si pone l’obbiettivo di supportare gli operatori toscani, già a partire dal 2023, nella promozione della propria offerta attraverso i corretti canali dedicati ed in modo proprio, nonché promuovere la Toscana attraverso famtrip di buyer e media, pubblicazioni on line ed off line e workshop dedicati.

L'obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso secondo il quale da uno sviluppo economico è possibile generare un progresso sociale e viceversa. “Mi dispiace ma non ci sto”, replica il primo cittadino di Castiglion Fiorentino. “Nel senso che non è creando delle ‘sezioni’ a parte che si promuove l’inclusione. La Regione ha invitato noi amministratori per illustrare un progetto che più che favorire, secondo me esclude determinate ‘categorie’”. E in un post sul proprio profilo facebook, Agnelli scrive: “Lungi da me qualunque intento discriminatorio, ma mi pare per l'appunto discriminante la creazione di prodotti turistici dedicati a persone con un diverso orientamento sessuale, piuttosto che ad esempio a persone con disabilità per le quali dovremmo abbattere ancora molte, troppe, barriere.

La Toscana , come l'Italia è bella tutta e dovrebbe essere per tutti uguale, anche se ancora oggi non è per tutti accessibile allo stesso modo”. Il primo cittadino sottolinea quanto invece sia importante, per esempio “rendere accessibile ai disabili molte spiagge e molte zone anche della nostra Regione”. “Con questo non voglio discriminare chi ha un orientamento sessuale diverso, ma non vedo il motivo per il quale occorre riservare strutture per chi appartiene alle categoria Lgbtq+ e invece ancora siamo indietro - prosegue Agnelli - per quanto riguarda le strutture che possono diventare accessibili per i disabili”. E rispetto alla comunità Lgbtq+, la regione ha, inoltre, istituito la sua Carta dei Valori del turismo inclusivo, che è stata presentata in due occasioni internazionali ad operatori esteri del settore trade e media con un grandissimo successo ed apprezzamento.

“Mi dispiace, ma io declino l’invito come amministrazione comunale - conclude Agnelli - E con questo, ripeto, non voglio discriminare le persone con orientamento sessuale differente che invece, secondo me, potrebbero usufruire di tutte le strutture che ci sono. Non vedo la necessità di riservare un canale preferenziale a coloro che possono usufruire di tutte le strutture. Vedo più la necessità, in questo momento, di aiutare tanti disabili a potere usufruire di tutte le strutture, fra l’altro bellissime, che la nostra Toscana offre”.

