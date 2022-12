Sansepolcro, furto nella villetta di noto imprenditore. Trafugata la cassaforte

15 dicembre 2022 a

Ladri ancora in azione a Sansepolcro. Questa volta ad essere prese di mira alcune abitazioni che sorgono nella zona a nord del Borgo, in prossimità di via della Cappellina. Fra queste la villetta di Ferrer Vannetti, noto imprenditore della Valtiberina, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, presidente onorario di Confartigianato Arezzo e presidente nazionale di Artigiancassa. “Oltre al danno economico ed affettivo” commenta a caldo Ferrer Vannetti “permane una sensazione di paura e la profonda amarezza per quanto avvenuto, dato che è la seconda volta in pochi anni che subisco un furto di queste proporzioni nella mia casa”. La dinamica del fatto criminoso è presto detta. I malviventi sarebbero riusciti ad introdursi all’interno dell’abitazione di notte e in pochi minuti avrebbero agito, rompendo una vetrata e fiondandosi diretti dove sapevano di poter colpire. La camera da letto, da dove avrebbero asportato una cassaforte che conteneva al suo interno gioielli e somme di denaro in contanti. Per poi filarsela indisturbati. L’imprenditore si è accorto del furto al rientro a casa nella tarda serata di martedi e ha sporto immediata denuncia, dopo aver quantificato anche l’ammontare della refurtiva trafugata, per un valore complessivo intorno ai 100 mila euro. Anche perché, oltre alla cassaforte, sarebbero stati sottratti dalla stessa abitazione altri monili e un tablet. Sul furto indagano i Carabinieri della locale Compagnia agli ordini del comandante Carmine Feola che per ricostruire con esattezza la dinamica dell’azione criminosa e avviare la ricerca dei malviventi possono contare sull’ausilio delle immagini rilasciate dalle telecamere di sorveglianza. Da segnalare che con più o meno la medesima tecnica, nella stessa occasione sono state svaligiate altre due abitazioni che sorgono nella stessa zona. Il modus operandi dei ladri, fatto di rapidità d’azione e perfetta conoscenza dei percorsi da seguire, fa capire che possa trattarsi di autentici professionisti del crimine, certi di operare a colpo sicuro. Per questo in Valtiberina e nello specifico a Sansepolcro, già fatta oggetto più volte nel recente passato di azioni criminose di tal genere, monta la paura tra la popolazione.

