Arezzo, rifiuti: nel 2022 sanzioni per 84 mila euro a cittadini che abbandonano rifiuti: inciviltà in calo, cresce la differenziata

Sara Polvani 14 dicembre 2022 a

a

a

Cresce la raccolta differenziata nel comune di Arezzo, diminuiscono gli abbandoni dei rifiuti e crescono i ritiri programmati a domicilio.

“Per i primi tre trimestri 2022, nel periodo gennaio-settembre, i dati Sei Toscana, normalmente allineati con quelli dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (Arrr), attestano una percentuale della raccolta differenzia quasi al 55% (54,62%). Partivamo nel 2018 dal 40,32% (dato certificato Arrr)”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, Marco Sacchetti. Nel 2019 la percentuale si è attestata al 46% (Arrr), nel 2020 al 50,68% (Arrr), nel 2021 al 51,68% (Arrr). Il bacino in cui svolge i servizi Sei Toscana è ancora una volta il territorio che migliora maggiormente in regione, con una crescita maggiore rispetto agli altri due ambiti territoriali ottimali toscani che registrano comunque una miglior performance generale.

“C’è una progressione della raccolta differenziata in linea con le strategie adottate. C’è un incremento delle percentuali, questo ci fa ben sperare che si raggiungano i livelli richiesti. Ci aspettiamo che nei prossimi anni si arrivi al 70%. Sono dati positivi, ancora il percorso non è finito, ma la città sta rispondendo a quello che viene chiesto e si sta attivando”.

Sono state emesse nel 2022 sanzioni per un importo di 84.750 euro, corrispondenti a 565 verbali per gli abbandoni, di cui 291 da parte di Gestione Ambientale (fototrappole) e 274 di Sei Toscana (ispettori ambientali). Per abbandoni si intende tutto, anche il singolo sacchetto.

“Altro dato interessante, è il trend abbandoni e ritiri a domicilio”, aggiunge Sacchetti. “Gli abbandoni sono diminuiti tra il 2019 e il 2022: siamo passati dai 7.427 ai 4.260. Quasi 3 mila abbandoni in meno, mentre sono aumentati i ritiri programmati da 11 mila (10.927) a 13 mila (12.827). Significa che il cittadino sta prendendo confidenza con questa modalità. C’è questo aumento del 30% anche indice del fatto che è un servizio gratuito. Due segni di senso opposto positivo: diminuiscono gli abbandoni e aumentano i ritiri programmati. Il cittadino è più diligente”.

“È in corso tutta una attività di riorganizzazione dei servizi di raccolta per le utenze”, conclude Sacchetti. “È un programma temporale in fase di attuazione”. Nel 2023 è previsto infatti il completamento della riorganizzazione in tutto il territorio comunale con il passaggio a monovetro anche per la raccolta stradale ad accesso controllato e il conferimento tramite 6Card. Le zone nord-est di Chiassa-Tregozzano, Santa Firmina e Palazzo del Pero passeranno dalla raccolta stradale alla raccolta domiciliare, seguendo il modello impostato nel 2022.

Per il centro storico si manterrà il modello di raccolta introdotto nel 2019 con l’inserimento della raccolta separata del vetro. L’obiettivo è duplice: da un lato, incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata, proseguendo il percorso virtuoso degli ultimi anni che ha fatto registrare un aumento del 15%. Dall’altro migliorare il decoro urbano e garantire una migliore vivibilità e fruibilità della città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.