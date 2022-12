Arezzo, il Comune di Arezzo sul podio italiano dello Smartphone d'oro grazie al progetto Nonni digitali

15 dicembre 2022 a

Due premi conquistati in tre edizioni dello Smartphone d'oro, il concorso organizzato da Pa Social che premia i migliori progetti di comunicazione e innovazione digitale. Grande soddisfazione per l'assessore comunale di Arezzo, Monica Manneschi, che a Roma ha ritirato il riconoscimento. “Nel 2020 avevamo vinto la sezione 'enti locali'”, ha dichiarato l'assessore Manneschi, “quest'anno il nostro Comune scala la classifica conquistando il terzo posto assoluto con il progetto Nonni digitali proposto in concorso grazie al video ad esso dedicato, risultato una delle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini, comunicate attraverso le piattaforme e gli strumenti web e social. Ma anche un riconoscimento del valore del progetto nel suo complesso, che ha visto impegnati il personale dello Sportello Unico e dello Staff Comunicazione in molti Cas della città per diffondere la cultura digitale. Un ringraziamento particolare a loro e ai ragazzi del Servizio Civile Regionale i quali hanno contribuito a creare un ponte tra la generazione dei nostri nonni e quella dei giovani. Con questo premio, che arriva dopo quello del 2020, il Comune di Arezzo si conferma ai vertici nazionali in materia di comunicazione e innovazione digitale, in particolare per i servizi ai cittadini di Arezzo”, ha concluso l'assessore Monica Manneschi.

