Arezzo, ladri svaligiano nella notte azienda orafa di Anghiari: emergenza criminalità in Valtiberina

15 dicembre 2022 a

a

a

Azienda orafa di Anghiari svaligiata dai ladri. E' emergenza criminalità in Valtiberina: dopo l'assalto alla villa del presidente di Confartigianato Arezzo, Ferrer Vannetti, ancora un colpo comprensorio: i malviventi stavolta hanno preso di mira un'azienda orafa di proprietà dell'imprenditore Giovanni Fornacini.

I ladri si sono introdotti durante la notte tra mercoledì e giovedì nell'azienda Forval - che produce ed esporta catename in oro - e hanno portato via metallo prezioso per un valore ingente. Sarebbero state asportate due casseforti con il prezioso contenuto. Indagini dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro. Bottino di 100 mila euro ma stima esatta ancora da computare.

Nella villa di Ferrer Vannetti i ladri hanno svuotato la cassaforte e portato via oggetti anche qui per un valore di 100 mila euro. Nella zona, a Sansepolcro, si erano registrate altre incursioni. La Valtiberina toscana, in provincia di Arezzo, è da mesi nel mirino di bande organizzate che effettuano furti in abitazioni e attività.

Il distretto orafo di Arezzo, ancora scosso per il recente sequestro - rapina alla famiglia di operatori del settore diamanti, registra un ulteriore attacco organizzato che tiene in apprensione il comparto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.