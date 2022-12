Arezzo, tragedia di Quarata: paese sconvolto per la fine di Lorenzo, 21 anni, finito con l'auto sul muro a pochi metri da casa

15 dicembre 2022 a

La comunità di Quarata è sconvolta per la tragedia della strada costata la vita a Lorenzo Cerofolini, 21 anni. Il giovane ha perso la vita poco prima delle 2 di oggi giovedì 15 dicembre nel centro abitato della frazione di Arezzo: l'auto che guidava è finita contro il muretto di recinzione di una abitazione. Non è sopravvissuto alle gravissime lesioni riportate. Ancora pochi metri e sarebbe arrivato a casa, a Quarata, dove viveva con i genitori e la sorella più piccola.

Un dolore enorme. Il giovane, diplomato ragioniere, stava rientrando a Quarata proveniente dalla parte di Arezzo, quando ha perso il controllo della Fiat 500 e non si sa per quale motivo: l'attraversamento di un animale, un colpo di sonno, una distrazione. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per fare chiarezza sull'accaduto.

La salma si trova all'obitorio dell'ospedale San Donato a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale esame di medicina legale. Per Quarata è stato un tragico risveglio. Il ragazzo era conosciuto. Un giovane a posto, pacato, benvoluto, grandissimo appassionato di calcio, tifoso della Fiorentina.

La mamma, Paola, è dipendente del comune di Arezzo, il padre Paolo è stato raggiunto dalla terribile notizia mentre si trovava all'estero, in Spagna, dove si era recato per affrontare il Cammino di Santiago. Sul luogo dell'incidente hanno dovuto lavorare anche i tecnici per il ripristino della pubblica illuminazione: l'urto dell'utilitaria sul lampione e sulla centralina dei servizi ha causato danni.

Lorenzo Cerofolini aveva tutta una vita davanti, invece si è spezzata in un incidente a due passi da casa, la cui dinamica non è ancora chiara. Per la famiglia un lutto devastante, c'è sgomento e commozione in tutto il paese. Lorenzo, di ruolo mediano, era cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Indomita Quarata e ha giocato nei dilettanti con Baldaccio Bruni Anghiari, Capolona Quarata, Chiusi, Lucignano, Valdichiana.

