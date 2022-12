Per la riqualificazione di piazza Giotto un milione e mezzo dal Pnrr

Alessandro Bindi 16 dicembre 2022 a

Il Comune pensa alla riqualificazione di piazza Giotto. Affidati i servizi di caratterizzazione materiali, saggi e analisi propedeutici ad avviare il progetto di rigenerazione urbana della piazza simbolo dell'elegante quartiere cittadino.

Approvato anche il progetto delle alternative progettuali. La ristrutturazione è tra le priorità dell'amministrazione che mira a un nuovo look per il cuore del quartiere. Una zona che necessita di un ammodernamento a vantaggio del decoro.

La spinta per effettuare l'investimento arriva dal piano nazionale di resilienza e rilancio. L'assessore alla manutenzione e alle opere pubbliche del comune di Arezzo Alessandro Casi intende intercettare le risorse statali messe a disposizione dei comuni che potranno accedere a contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

La riqualificazione di piazza Giotto ha proprio come finalità la rigenerazione e la rifunzionalizzazione di un'area pubblica e allo stesso tempo a ridurre una situazione di emarginazione e degrado sociale.

Al via quindi l'iter per poter contare sull'assegnazione del contributo ministeriale quantificato in un milione e mezzo di euro. “Il progetto di riqualificazione di piazza Giotto” spiega l'assessore Alessandro Casi “è risultato beneficiario del contributo ministeriale di un milione e 500mila euro. Una cifra che dovrà essere integrata con le risorse proprie dell'amministrazione comunale in relazione alle spese da sostenere fino alla progettazione definitiva inclusa”.

“Nel mese di novembre” ricorda l'assessore Casi “i tecnici del servizio progettazione delle opere pubbliche hanno redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento contenente una stima economica di 1.523.200 euro”.

Un documento in corso di approvazione per poter essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025.

“Adesso - aggiunge Casi “al fine di definire al meglio la tipologia di intervento da effettuare nell'ambito del progetto di riqualificazione di piazza Giotto, è indispensabile l'effettuazione di prove e saggi conoscitivi per determinare la stratigrafia e la caratteristica dei suoli”.

Un atto dovuto anche perché, in via preliminare durante la conferenza dei servizi, è stata eseguita un'indagine sulla presenza di reti infrastrutturali nel sottosuolo. Serve quindi mappare i sottoservizi prima di muovere i primi passi di un iter destinato a cambiare look a una piazza simbolo di Arezzo e alla quale sono affezionate generazioni di concittadini.

