Arezzo, tornano i Babbo Natale in sella alle Harley. Domenica 18 dicembre il tour lungo le strade della città

15 dicembre 2022 a

a

a

Tornano i Babbo Natale in sella alle Harley Davidson. Il tradizionale appuntamento che da qualche anno vede protagonisti i motociclisti del Super Tuscans Bikers è in programma domenica 18 dicembre. Come vuole la consuetudine l'allegra carovana porterà i propri doni ad un ente o a un’associazione in particolare: quest’anno sarà protagonista l’Associazione Autismo Arezzo. Un evento, quello dei Babbo Natale su due ruote, che richiama appassionati e curiosi. Saranno una trentina i motociclisti che, in sella alle loro Harley, tutti con indosso il costume di Babbo Natale, si daranno appuntamento domenica pomeriggio alle 14.30 in via Chiarini. Da qui partenza - alle 15.15 - per un giro nel centro di Arezzo seguendo un itinerario che attraverserà via Petrarca, via e piazza Guido Monaco, piazza San Francesco, via Cavour, via San Lorentino, viale Dovizi, porta San Clemente, via Sassoverde, Piaggia del Murello, via Buozzi, via Matteotti, via Signorelli, viale Michelangelo, via Pier della Francesca, via Varchi, e via Dovizi per un secondo giro della città. Intorno alle 16.15 è previsto l’arrivo al luna park di via Duccio di Buoninsegna per l’incontro i ragazzi e le famiglie dell’Associazione Autismo Arezzo. Intorno alle 18 la carovana di moto si sposterà di nuovo verso il centro città per un aperitivo in piazza Sant’Agostino.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.