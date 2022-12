Arezzo, la festa di Capodanno assegnata ad Arezzo che Spacca: ecco il programma. L'amarezza di Valenti

16 dicembre 2022 a

Sarà Arezzo che Spacca a organizzare la festa di fine anno 2022 in piazza Sant’Agostino. “Il nostro progetto della festa di fine anno è stato pensato insieme all’associazione Music e Farrago, partner del progetto”, spiega Francesco Checcacci, presidente di Arezzo che Spacca. “Nella prima parte della serata, dalle 21.30 ci sarà un nostro dj set. Dopo ci saranno i New Tones, un gruppo del Festival Jamboree di Senigallia. Dopodiché prima della mezzanotte sul palco ci sarà Enzo Scartoni accompagnato dai presentatori. E dopo suonerà Saturnino, il bassista di Jovanotti. Tutto questo accompagnato da Farrago.

L’evento sarà presentato da Gabriele Marco Liberatori e Tommaso Caperdoni. In più all’interno dell’Informagiovani ci saranno dei laboratori per bambini. Abbiamo pensato questo programma per coinvolgere in modo maggiore la cittadinanza aretina. Di solito si arriva tutti dopo il cenone e la mezzanotte ma ci teniamo che le presenze ci siano fin dall’inizio e l’intento è coinvolgere le attività commerciali". L’associazione aretina è risultata prima in graduatoria e assegnataria del contributo comunale di 45 mila euro. Per l’avviso pubblico indetto dal Comune di Arezzo sono arrivate due proposte, quella di Arezzo che Spacca e della Fondazione Arezzo Wave Italia. L’esito è stato pubblicato ieri. “Non conosco l’altro progetto”, commenta Mauro Valenti della Fondazione Arezzo Wave Italia, che ha presentato il progetto secondo in graduatoria. “Abbiamo perso il bando per un punto. Abbiamo chiesto gli atti della valutazione per capire. Ci piaceva portare una cosa nuova per Arezzo, avremmo fatto dirette con Kiev, Los Angeles e attività di promozione, messo premi per il miglior vestito di coppia e single stile swingin London anni ‘60. Siamo amareggiati”.



