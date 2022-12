Arezzo, martellate alla moglie: per il gip l'uomo è pericoloso e potrebbe ripetersi quindi resta in cella. La difesa: "Ora non è lucido, parlerà"

16 dicembre 2022 a

L’operaio di Pozzo della Chiana che ha preso a martellate in testa la moglie è ancora pericoloso, potrebbe rendersi autore di altri gravi gesti e per questo deve rimaner e in carcere.

Lo ha deciso il giudice Stefano Cascone dopo l’udienza di convalida dell’arresto di Enrico C., 53 anni, che era scattato lunedì 12 dicembre. L’uomo resta dunque nel carcere di Arezzo dove si è svolto ieri mattina l’atto giudiziario.

Il gip ha sottolineato l’efferatezza della condotta dell’operaio che nel corso della lite con la moglie, Cinzia N., 48 anni, commessa in un supermercato, ha afferrato l’attrezzo e ha colpito ripetutamente alla testa la coniuge.

Lesioni non tali da metterne in pericolo la vita ma qualificate come tentato omicidio. Al suo fianco nell’udienza l’uomo aveva l’avvocato di fiducia Giacomo Chiuchini.

Il giudice ha dunque accolto le richieste del pm Laura Taddei che aveva sollecitato la misura cautelare più restrittiva, il carcere, per motivi di sicurezza e per la gravità del reato. Enrico C., spiega il legale, non è ancora lucido e ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ma è probabile che prima della chiusura delle indagini renderà interrogatorio. Probabile che il caso segua il binario del giudizio immediato con rito abbreviato. La donna ha sporto querela. Chiese aiuto ai vicini, scappando dall’alloggio, e si mise in salvo. Il marito sprofondò in uno stato confusionale tale che all’arrivo dei carabinieri della compagnia di Cortona e dei sanitari venne inizialmente portato in ospedale per accertamenti prima di essere condotto a San Benedetto.

La 48enne ha ricevuto tutte le cure alle Scotte di Siena, con prognosi di oltre un mese. Da tempo la coppia - che ha due figli maggiorenni - era in crisi ma Enrico C. non riusciva ad accettare l’idea che le strade si separassero, comunicata dalla consorte. Così al culmine dell’ennesima discussione le cose sono degenerate.

