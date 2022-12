Arezzo, continua la raccolta fondi per salvare il Cinema Eden: contributi da 300 sostenitori

16 dicembre 2022 a

A due mesi di distanza dal suo inizio continua la raccolta fondi a favore del Cinema Eden di Arezzo, in cerca di una strada insieme al proprio pubblico per proseguire per tutto il 2023 nella programmazione d’essai e nell’accoglienza. Il crowdfunding del Cinema Eden - il cui titolo è "Non ci resta che piangere", ricordando il famoso film con Troisi e Benigni - ha quasi raggiunto la metà del proprio obiettivo: i 40 mila euro per non dover chiudere a fine marzo. Una “metà” importante, grazie a 300 sostenitori che hanno deciso di dare il proprio contributo per conservare l’attività dell’ultimo cinema rimasto nel centro storico di Arezzo. Una “metà” che per Officine della Cultura, che gestisce le sale, rappresenta "non solo un valore economico ma anche, e soprattutto, un segno tangibile di come il Cinema Eden, con la sua storia, la sua programmazione e la sua apertura alle tante associazioni del territorio che all’Eden hanno trovato uno spazio d’incontro, rappresenti per molti una casa dedicata alla 'cultura' in senso ampio". "L’invito è ancora quello di venire al cinema, prima di tutto. Soprattutto nel periodo di Natale" suggeriscono dall'Eden, "un tempo in cui, grazie al clima della festa, è ancora più piacevole e necessario passare del tempo con i propri familiari e amici insieme a un bel film".

