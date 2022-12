Arezzo, area Cadorna sotto la lente: secondo incontro per definire il progetto urbanistico

16 dicembre 2022 a

Il primo ha già introdotto vari spunti. Adesso la discussione continua con il secondo tavolo di co-progettazione, ulteriore step del percorso partecipativo per l’area Cadorna promosso dall’assessore all’urbanistica del Comune di Arezzo, Francesca Lucherini, co-finanziato dall’Autorità regionale per la partecipazione e curato da Narrazioni Urbane. Appuntamento domani, sabato 17 dicembre, alle 11 in piazzetta Giorgio Gaber 3. I risultati che emergeranno da questa riflessione condivisa saranno prima oggetto di approfondimento con l’Ordine degli architetti di Arezzo, dopo di che verranno illustrati pubblicamente in un evento che si terrà nella prima settimana di febbraio. Dal Comune di Arezzo rendono noto che la partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è gradita la pre-iscrizione.

