Arezzo, morto a 21 anni nell'incidente di Quarata: il ricordo delle squadre di calcio dove ha militato. Attesa per il funerale

16 dicembre 2022 a

Un'ondata di commozione attraversa anche il mondo del calcio dilettanti per la morte di Lorenzo Cerofolini, 21 anni, nell'incidente stradale di Quarata a pochi metri da casa. In attesa del nulla osta della procura di Arezzo per la restituzione della salma ai cari e per il funerale, alcuni club nei quali Lorenzo ha militato hanno scritto dei messaggi.

"L'A.S.D. Nuova Società Polisportiva Chiusi, i Dirigenti, gli Allenatori, lo Staff Tecnico e tutti gli ex Compagni di Squadra, si uniscono con infinito affetto al dolore della Famiglia Cerofolini per la prematura e tragica scomparsa di Lorenzo, che ha vestito la nostra maglia nella scorsa stagione lasciando un bellissimo ricordo. Non si è mai pronti ad accettare la morte e quando ci lascia un Ragazzo di 21 anni non sempre è facile trovare risposte ed essere razionali, ma ovunque Tu sia caro Lorenzo, resterai per sempre nei nostri cuori. All'Amico Paolo, alla Mamma e alla Sorella, giungano le nostre più sentite e sincere condoglianze. Ciao Lorenzo, che la terra Ti sia lieve. R.I.P. "

Il giovane ragioniere cresciuto nelle giovanili dell'Indomita Quarata, di ruolo mediano, ha indossato anche le maglie di Baldaccio Bruni Anghiari, Usd Valdichiana e Lucignano che lo ricorda così:

"L'Usd Lucignano si unisce all’immenso dolore dei famigliari per la drammatica notizia della scomparsa del caro Lorenzo Cerofolini, ragazzo che ha militato con la maglia Amaranto solo per una breve parentesi nella stagione scorsa 2021/22, quando scelse i nostri colori proveniente dal Chiusi. Anche se in poche settimane Lorenzo ha comunque lasciato un piacevole ricordo, per il suo carattere solare, scherzoso e comunque di forte personalità nonostante la giovane età. La società si unisce al dolore della famiglia alla quale vanno le nostre più sentite Condoglianze".

Grande partecipazione al dolore dei genitori di Lorenzo, Paola e Paolo, e alla sorella, da molte persone che hanno scritto messaggi sui social. Anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha formulato parole di dolore e di cordoglio. La mamma di Lorenzo è dipendente comunale.

La procura della repubblica di Arezzo con il magistrato dottoressa Laura Taddei ha aperto un fascicolo per verificare tutti gli aspetti dell'incidente. Il giovane rientrava a casa da Quarata e poco prima delle due ha perso il controllo della Fiat 500 che si è schiantata sul muretto di recinzione di una abitazione. Lesioni irreversibili che hanno reso inutili i soccorsi, con il decesso in ospedale.

Oggi, venerdì 16 dicembre, accertamenti medico legali con esame esterno. Poi dovrebbe seguire il nulla osta alla sepoltura. Il funerale potrebbe essere celebrato lunedì 19 dicembre ma ancora tutto deve essere definito.

