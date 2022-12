Arezzo, lite al dormitorio della Caritas. Arrestato un nigeriano di 27 anni

16 dicembre 2022 a

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo, hanno arrestato un giovane 27 enne nigeriano ospite del dormitorio della Caritas aretina. I carabinieri, a richiesta del responsabile della struttura di accoglienza, intervenivano presso la sede del centro di accoglienza notturna della Caritas di Arezzo per sedare una animata lite tra due alloggiati. Il fermato, in preda ad una crisi psicotica da stupefacenti, per futili motivi e senza un’apparente valida ragione, minacciava il compagno di stanza puntandogli al collo una penna a sfera. Con non poche difficoltà i militari arrivati sul luogo, ristabilivano la calma e nel tentativo di identificare l’artefice dei fatti, venivano anch’essi minacciati ed aggrediti con calci e pugni, per cui uno degli operanti riportava lievi lesioni ad un braccio. Quindi, per l’extracomunitario, già noto per vari pregiudizi penali, scattavano le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo gli accertamenti sanitari del caso, il giovane veniva trattenuto nella camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che disponeva, per il pomeriggio odierno, il procedersi con rito direttissimo.

