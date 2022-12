Arezzo, il prefetto De Luca e l'augurio per il 2023: "Una ripresa forte dell'economia aretina"

Francesca Muzzi 17 dicembre 2022 a

Il prefetto Maddalena De Luca scende le scale e fa gli onori di casa allo scambio di auguri in Prefettura. Elegantissima in un vestito bianco lungo, accoglie i numerosi ospiti. Dalle Forze dell’ordine, fino al vescovo Andrea Migliavacca, passando per i sindaci del territorio. C’è anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che svela l’amicizia con il prefetto e che in fondo alla serata canterà Su di Noi e un accenno dell’inno dell’Arezzo. E’ un’occasione formale, ma anche informale: “Per ringraziare tutte le componenti con le quali lavoriamo per tutto l’anno”, dice il prefetto De Luca. E’ genuino, semplice e arriva diretto al cuore il discorso che rivolge alla platea: “I miei genitori mi hanno sempre insegnato a dire ‘grazie’ e stasera il mio grazie va a tutti voi”.

Li elenca ad uno ad uno. Tutti per nome e cognome. Prima di regalare a tutti uno spettacolo di musica lirica e poi la bellissima esibizione delle ragazze della gym strada della ginnastica Petrarca. E poi ancora con l’amico Pupo hanno cantato ‘Su di Noi’ e intonato l’inno dell’Arezzo. Si chiude dunque un 2022 che ha visto la ripresa delle attività dopo i due anni della pandemia. Un anno che il prefetto De Luca definisce: “Impegnativo”. “Un anno particolarmente impegnativo per la nostra città - ribadisce il prefetto - molto particolare perchè c’è stata la ripresa, sotto tanti punti di vista, a cominciare da quello delle manifestazioni che hanno richiesto un impegno particolarmente significativo e importante e uno sforzo in più da parte delle forze dell’ordine”. Giostra del Saracino in primis, ma anche l’attuale Città del Natale. E adesso si va verso il 2023 e con quale augurio: “Mi auguro che il prossimo anno sia altrettanto stimolante e magari con qualche ulteriore incremento sia delle attività, ma soprattutto dal punto di vista dell’economia con una ripresa ancora più evidente”.

E’ ben oliata la macchina dell’organizzazione, segno che tutte le componenti vanno di pari passo: “C’è una bella sinergia con tutti - ribadisce il prefetto - ed è un momento per ringraziarli e per tutti i sacrifici che stanno facendo. Ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate e che solo dall’impiego sapiente di queste che si possono esprimere sul territori, risultati così importanti. E’ anche per questo che stasera (giovedì ndr), non è un ritrovarsi strettamente professionale. Ma è anche un ritrovarsi con tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo anno così entusiasmante”. Arezzo e la sua provincia al 37esimo posto come qualità della vita. L’obiettivo? “Intanto - risponde il prefetto - abbiamo guadagnato qualche posizione e mi auguro che il prossimo anno facciamo ancora meglio e che possiamo salire ancora”.

Poi il brindisi e il rinfresco curato dal ristorante Antica Fonte. E l’appuntamento al 2023.

