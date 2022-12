Sinisa Mihajlovic e il premio Fair Play a Castiglion Fiorentino. Il ricordo del sindaco Agnelli, Pupo: "Ascoltava le mie canzoni"

Francesca Muzzi 17 dicembre 2022 a

“Di Sinisa ricorderò sempre i suoi stivali a punta e la sua sgridata dal palco, perché avevo chiamato Moscardelli a giocare l’amichevole tra la nazionale infermieri e la selezione ‘Fabrizio Meoni’”. Il sindaco Mario Agnelli rammenta il Fair Play del 2021 a Castiglion Fiorentino, quando Mihajlovic - scomparso ieri a 53 anni per una leucemia - alla guida della Nazionale infermieri, giocò contro una selezione “Fabrizio Meoni”. Era il 30 agosto. “Nonostante che ci fossero in corso le cerimonie del Fair Play - dice Agnelli - Io decisi di accogliere Sinisa da solo. Fuori dal paese aspettai che arrivasse l’auto che l’aveva prelevato da Bologna. Appena arrivato mi colpirono i suoi stivali a punta che indossava con un completo elegante. Andammo a cena. Si scherzò e poi ci fu la partita per beneficenza”. “Io ricordo che nella selezione ‘Fabrizio Meoni’, avevo inserito oltre che Horacio Erpen, anche Davide Moscardelli. E ovviamente lui fece la differenza”. Un fuoriclasse che Sinisa, mal digerì. “Ricordo che dal palco del Fair Play disse, scherzando: ‘se sindaco chiama i bomber, è chiaro che le partite non si vincono’”. “Era una persona straordinaria - dice ancora Agnelli - Ha lottato, sembrava anche che ce l’avesse fatta. Purtroppo non è così. E’ un giorno triste”.

A Mihajlovic venne dato il premio Fair Play: “Pensavo avessero sbagliato persona - disse in quell’occasione - E’ sicuramente motivo d'orgoglio visto chi mi ha preceduto. E’ un riconoscimento inaspettato”. E a proposito di Fair Play e sport, Sinisa diceva: “Lo sport ti fa capire come stare in mezzo alla gente. Avere rispetto dell’avversario, del compagno. Ti insegna a godere di una vittoria e ad accettare una sconfitta. Fair Play è rispetto”. E nel giorno della sua scomparsa, un ricordo arriva anche da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. In un video che posta sui suoi canali social, Pupo sottolinea: “Sono in viaggio ed ho appena saputo della scomparsa di Mihajlovic e sono davvero molto triste. L’ultima volta qualche mese fa ho incontrato Sinisa e tutta la sua famiglia in un ristorante romano. Mi ha chiamato, siamo stati insieme, ci siamo fatti delle foto e mi ha raccontato un fatto che mi ha commosso. Mi ha detto che ogni volta che tornavano a casa in macchina, dall’Italia, tutti insieme la loro musica che li accompagnava nel ritorno verso la loro terra, spesso erano le mie canzoni”. “E questa cosa mi ha colpito e mi è rimasta nel cuore. Ora da lassù, ci canterà ‘Su di noi nemmeno una nuvola’, sui suoi figli, sulla sua famiglia, nemmeno una nuvola. Grazie Sinisa”, chiude un commosso Pupo.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Antonio Conte, ex allenatore dell’Arezzo che sul suo profilo posta una foto insieme a Sinisa accompagnata dalle seguenti parole: “Guerrieri si nasce.. e tu lo sei sempre stato in campo come nella vita. Buon viaggio Sinisa”. Mihajlovic nel luglio del 2019 mise a conoscenza tutti della sua malattia. Sembrava averla sconfitta, ma quest’anno è tornata. E purtroppo non è riuscito a sconfiggere magari con una delle sue straordinarie punizioni.

