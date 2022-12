Arezzo, area ex Unoaerre verso l'aggiudicazione definitiva a società di Firenze per 1,9 milioni. Logistica ed energie rinnovabili

Luca Serafini 17 dicembre 2022 a

Area ex Unoaerre verso l’aggiudicazione definitiva. Quella provvisoria di fatto c’è già da ieri: non si sono presentati concorrenti a sfidare la società di Firenze che ha presentato l’offerta di acquisto da un milione e 900 mila euro, con cauzione di 190 mila, già versata. Alla mezzanotte di giovedì 15 dicembre, che era la scadenza per ulteriori proposte, i liquidatori non hanno ricevuto nuove buste e pertanto l’operazione è incanalata su binari precisi. A gennaio salvo colpi di scena sarà apposta la firma sul passaggio di proprietà davanti al notaio.

In ossequio alla procedura non è però noto il nome del compratore: una “società veicolo” facente capo, pare, ad un gruppo industriale che ha messo gli occhi sull’area industriale dismessa alla periferia di Arezzo. Top secret anche il progetto di riconversione che è qualificato per ora genericamente come attinente alla logistica. Ma da quanto filtra ci sarebbe l’intenzione di procedere anche ad un utilizzo “green” con produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi campo fotovoltaico e idrogeno. Proprio l’idea alla quale stava pensando il Comune di Arezzo. Ma l’arrivo di un soggetto esterno ha bloccato l’idea di una acquisizione.

La giunta Ghinelli si è fermata, per scelte amministrative e di opportunità, anche sull’area ex Fontemura, a Poti, pure questa all’asta, che poteva avere una simile destinazione. Vedremo se ci sarà un dialogo con i nuovi proprietari di via Fiorentina. La cessione immobiliare della vecchia Unoaerre è in dirittura d’arrivo e consentirà ai liquidatori di chiudere nel 2023 il concordato in continuità che ha consentito da un lato, con la newco, di salvare l’attività orafa rilevata da Sergio Squarcialupi e rilanciata a San Zeno, e dall’altro permette di versare ai creditori, essenzialmente le banche, i proventi delle dismissioni seppure in percentuale ridotta rispetto al credito originario.

L’acquirente dovrà accollarsi il completamento delle opere di bonifica della superficie, che non è uno scherzo pensando alle demolizioni da fare. Per arrivare all’acquisizione deve saldare tutto il prezzo e solo il manifestarsi, concreto entro il 16 gennaio, di un soggetto alternativo che metta sul piatto molto di più, può bloccare l’iter. E’ evidente che per mettere a reddito quell’area occorre un forte investimento: a gennaio conosceremo le strategie. Per la città la riqualificazione della ex Unoaerre è importante.

Questo luogo dagli anni ‘60 con Gori e Zucchi è stato fulcro della trasformazione economica e sociale del territorio, oggi distretto dei preziosi con 1.200 imprese generate nel tempo da “mamma di tutte le aziende orafe”, per emulazione e gemmazione. La nuova Unoaerre Industries veleggia sicura con ottimi risultati produttivi, commerciali e occupazionali. La vecchia spa si era infilata in un percorso discendente irreversibile. Onore al merito dei liquidatori Gino Faralli, presidente, Alessandro Benocci e Luciano Bertolini, che stanno centrando l’obiettivo.

Certo, dopo una decina di aste tutte deserte, il prezzo dell’area - 75mila mq con oltre 140mila metri cub - è sceso vertiginosamente rispetto ai 19,6 milioni del 2011. Dopo oltre dieci anni ecco la svolta. Da scoprire ora le reali intenzioni dei compratori, il loro volto e l’eventuale interlocuzione con il Comune che da parte sua aveva ipotizzato di produrre, da un campo fotovoltaico di 5 ettari, energia per una potenza di 2 megawatt e 200 tonnellate di idrogeno l'anno.

