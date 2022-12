17 dicembre 2022 a

Episodio ancora tutto da chiarire a Foiano. Questa notte alle ore 1.49 a Foiano in via Cesari Battisti, un uomo di 40 anni è stato ferito da arma bianca. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della pubblica assistenza di Foiano. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Aperte le indagini da parte dei carabinieri di Cortona sul fatto.

