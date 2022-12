Cortona abbraccia il nuovo vescovo: domenica 18 dicembre l'incontro con monsignor Andrea Migliavacca

17 dicembre 2022 a

Cortona è pronta ad abbracciare il nuovo vescovo: l’incontro con monsignor Andrea Migliavacca è in programma domani, domenica 18 dicembre, a partire dalle 16 nella chiesa di San Domenico. È qui che il nuovo vescovo saluterà gli scout cortonesi e tutti i giovani che vorranno essere presenti. Poi, dopo aver percorso via Nazionale, il vescovo con i suoi giovani verrà accolto in piazza della Repubblica da tutta la popolazione con il sindaco, le autorità civili e militari, i terzieri, le associazioni di volontariato. Sarà il primo cittadino Luciano Meoni a rivolgere un saluto a monsignor Migliavacca; a seguire i terzieri cortonesi, con gli sbandieratori e le chiarine, gli renderanno omaggio con una esibizione. L’incontro avrà il suo culmine nella celebrazione presieduta dallo stesso vescovo alle 17 nella concattedrale di Cortona, alla presenza di tutte le comunità parrocchiali con i loro parroci e tutti i fedeli. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sull’emittente televisiva diocesana Tele San Domenico, canale 85 del digitale terrestre, nonché in streaming sul sito www.tsdtv.it.

