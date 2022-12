Valdarno, perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: ferita donna di 49 anni trasferita in codice giallo in ospedale

17 dicembre 2022 a

Una donna di 49 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la via Setteponti, nel territorio di San Giustino Valdarno. La donna soccorsa è stata poi trasferita in ambulanza in codice giallo nell'ospedale della Gruccia. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di sabato 17 dicembre. La 49enne avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada. Dalla centrale dell'emergenza medica è stata fatta convergere sul luogo dell'incidente un'ambulanza della Misericordia di San Giustino Valdarno. Sul posto anche i carabinieri per i primi rilievi. La donna è stata quindi trasferita al pronto soccorso del nosocomio valdarnese.

