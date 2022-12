L'Arezzo si fa riprendere dal Trestina: 1-1, Indiani: "Tanta amarezza". Il Poggibonsi avanza e mercoledì scontro diretto

17 dicembre 2022 a

L'Arezzo pareggia a Trestina. Finisce 1-1 con gli umbri che hanno la capacità di crederci fino in fondo e di segnare la rete del pari, con Brevi allo scadere. E dire che era cominciata bene per l'Arezzo che dopo nove minuti era passato in vantaggio con Gucci (primo gol). Poi tante occasioni per gli amaranto che falliscono il raddoppio. Il Trestina però non sta a guardare e nella ripresa dopo avere rischiato di capitolare definitivamente, arriva il pari al 41' con Brevi. Domenica 18 dicembre, scende in campo la Pianese contro il Grosseto, mentre dietro riappare il Poggibonsi che batte il Tau Altopascio e si porta a meno due proprio dagli amaranto. E mercoledì 21 dicembre al Comunale c'è proprio Arezzo-Poggibonsi. Amareggiato l'allenatore Indiani: "L'Arezzo non riesce a chiudere mai le partite e alla fine ci scappa l'errore. Nel secondo tempo non c'era il sentore che potessero pareggiare. Anzi, abbiamo sbagliato noi almeno due o tre volte il raddoppio. C'è amarezza". "Poggibonsi? Partita importante. In questi due giorni dobbiamo ricaricare le pile. Mercoledì è una partita spartiacque", conclude Indiani.





