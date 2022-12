Pupo riapre il Country Hotel: "Dopo 25 anni oggi pranziamo tutti insieme nell'albergo del mio riscatto"

Francesca Muzzi 18 dicembre 2022 a

Oggi, domenica 18 dicembre, Pupo riapre il Country Hotel. L’albergo di Ponticino, quello del riscatto, ripreso dopo averlo perso al gioco, torna a prendere vita. Lo fa in un’occasione speciale che lo stesso Enzo Ghinazzi ha organizzato per tutta la sua famiglia. A svelare di cosa si tratta è Pupo, tra gli ospiti d’onore allo scambio di auguri in Prefettura, giovedì scorso: “Domenica 18 (oggi ndr) per la prima volta dopo 25 anni la mia famiglia si riunirà al Country Hotel - dice Pupo - Ho rimesso a posto il salone e faremo un pranzo molto privato. Saremo in 25, ci sarà anche la mia mamma e sarà il nostro pranzo di Natale, visto che io a Natale non ci sarò”. “Faremo anche delle riprese - continua Pupo - che poi le vedrete nel 2023 in uno speciale su una rete nazionale che chiude il cerchio, dopo 25 anni e dopo il Funambolo, il programma dove io ho raccontato la mia vita. Sarà un momento particolare, carico di emozione, perché quell’albergo, per me, rappresenta davvero tanto”. Un Natale anticipato, visto che Pupo, il 24 dicembre sarà in Russia. “Il mio tour è finito - spiega ancora Pupo - poi nel 2023 ricominceremo con tantissime date e gireremo il mondo fino alla fine dell’anno. Adesso sono fermo con il tour, ma non lo sono con il lavoro. Andremo in Russia il giorno 24, in una città della Siberia a tre ore di aereo da Mosca per un evento privato. Anche se in Italia, per il momento non lavoro e in televisione non vado più, non posso permettermi di fermarmi”. Enzo Ghinazzi è una presenza ormai costante anche ad Arezzo. Non dice mai di no agli amici aretini, ma ha sempre declinato qualsiasi ruolo istituzionale: “E non per un fatto di politica, quanto di tempo. Ricordo che durante la pandemia abbiamo fatto una bella data all’Anfiteatro, ma oltre al mio lavoro, non prenderei altri impegni perchè non me lo posso permettere a livello di tempo e anche economico. E ho bisogno di lavorare e di guadagnare per mantenere la mia numerosa famiglia (sorride ndr). Sono disponibile per consigli, ma non per ruoli impegnativi”. Per il 2023 dunque che cosa augura alla sua città? “A me piacerebbe che Arezzo, visto che è uscita la classifica della qualità della vita pochi giorni fa, diventasse come Firenze o Siena. Vale a dire una delle città qualitativamente più desiderate dove venire a vivere e a godersi la vita”. E anche calcisticamente, Pupo si augura che il pallone torni a splendere come faceva alcuni anni fa: “Mi auguro che l’Arezzo ritrovi quell’entusiasmo che noi avevamo a fine anni Ottanta quando io scrissi l’inno e quando c’era Narciso Terziani presidente”. E quell’inno lo ha intonato anche durante lo scambio degli auguri in Prefettura insieme a “Su di noi”.

“Il prefetto Maddalena De Luca - dice - è persona straordinaria, oltre che essere una mia ammiratrice lei e tutta la sua famiglia. Mi piace questo prefetto perché è quello che dovrebbe essere un rappresentante dello Stato in ogni città: disponibile, cordiale, positiva, sempre sorridente e sempre pronta a risolvere i problemi”.

