Arezzo, 500 richieste di sfratto in 10 mesi. 160 eseguiti

Francesca Muzzi 18 dicembre 2022 a

a

a

Con l’inizio del 2022, è decaduto il blocco sfratti provvedimento che era rimasto in vigore durante la pandemia. E dunque, nei primi 10 mesi del 2022, 500 sono state le richieste di sfratto nell’Aretino di cui 160 eseguite a conferma che la casa continua a rimanere un’emergenza nella nostra provincia. “Mancano gli alloggi popolari – ricorda Stefania Teoni che, durante il congresso del Sunia, è stato confermata segretaria - Vanno quindi trovate le case. Recuperate e utilizzate quelle vuote, combattendo così anche i contratti in nero, soprattutto con gli stranieri, evitando coabitazioni e altre problematiche. Abbiamo anche alloggi popolari ‘in risulta’, cioè liberati dai precedenti inquilini che non possono essere dati ad un altro avente diritto perché mancano i soldi per i lavori di risistemazione. Fino ad oggi sembra essere stato raschiato ogni tesoretto per ristrutturare gli alloggi ad Arezzo Casa”.

Nel corso del congresso provinciale, il Sunia ha puntualizzato le sue richieste: “affitto sostenibile, maggiori risorse per ristrutturare patrimonio pubblico esistente, incremento dell’edilizia pubblica, alloggi a canale calmierato, l’implementazione degli strumenti utili come il contributo in conto affitto”.Per il Sunia Cgil è fondamentale un’azione congiunta di tutti i soggetti interessati. “Non a caso – ricorda Stefania Teoni – al nostro congresso sono intervenuti il presidente e il direttore di Arezzo Casa, l’assessore al patrimonio del comune di Arezzo. Dirigenti delle associazioni di categoria. “Occorre una strategia comune a livello locale e nazionale – conclude Teoni – affinché siano aumentate le risorse destinate alla casa senza le quali non avremo né nuovi alloggi né la manutenzione di quelli esistenti. E questo è oggi più necessario di ieri In considerazione delle precarietà lavorativa, del costo della vita, del caro bollette”. Un’emergenza quella della casa che dunque continua ad essere prioritaria ora più che mai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.