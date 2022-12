Arezzo, ladri in convento durante la messa

17 dicembre 2022 a

Raid dei ladri ad Arezzo nel convento di Santo Stefano dei Frati Minori Cappuccini. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, attorno alle 18, mentre i religiosi stavano celebrando la messa. Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati da una porticina del convento, saccheggiando poi le celle. Rovesciati i cassetti e i letti, tutto quello che c’era buttato a terra. Da una cella è stata portata via anche una piccola cassaforte: all’interno c’erano alcune monete antiche, stimate di poco o addirittura nessun valore. I frati, a quell’ora, si trovavano in chiesa per la celebrazione religiosa ed evidentemente i malintenzionati hanno agito facendo attenzione agli orari liturgici. Il furto è stato scoperto quando i religiosi sono rientrati nel convento, una volta terminata la celebrazione. Stando ai primi riscontri sarebbe modesto il valore economico di quanto è stato portato via dai ladri.



