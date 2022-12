Arezzo, nasce in auto nel tunnel del pronto soccorso. L'infermiera: "Non c'è stato il tempo di far salire la mamma in reparto"

Alessandro Bindi 18 dicembre 2022 a

Parto lampo al San Donato. La piccola Aurora è nata in auto nella camera calda dell’ospedale senza lasciare tempo alla mamma di salire in reparto. Il caso ha voluto che la coppia di genitori incrociasse il proprio destino con l’equipaggio di un’ambulanza della Croce Bianca. E' stata Francesca Pannuzzi, volontaria 27enne dell’associazione di pubblica assistenza e infermiera di professione all’ospedale della Gruccia, a prendere la situazione in mano e a dare il benvenuto alla neonata. E’ proprio grazie alla professionalità di Francesca che la piccola è venuta alla luce. Con lei anche il volontario Francesco Orlandi, l’autista del mezzo di soccorso che ha collaborato grazie al “kit parto” in dotazione a bordo. Poi il lavoro di squadra di infermieri, ginecologa e ostetrica sopraggiunti. E’ stata una notte movimentata quella dei soccorritori che alla fine hanno tirato un sospiro di sollievo. L’episodio è accaduto intorno alle 3 e mezzo. L’equipaggio aveva appena concluso un intervento e stava sostando all’interno di quella che in gergo è chiamata la stanza calda del pronto soccorso. Nel tunnel posizionato di fronte all’ingresso riservato ai mezzi di soccorso, Francesca stava completando le operazioni di sistemazione della barella dopo aver trasportato un paziente all’ospedale. “Improvvisamente” racconta Francesca, “è arrivata una vettura con una coppia di giovani dalla quale è sceso un ragazzo dicendo che la moglie stava per partorire”. Una situazione che preannuncia il trasferimento in sala parto. “In un primo momento” spiega Francesca, “ho pensato che si fossero rotte le acque e la donna avesse il tempo di salire in reparto”. A Francesca è però bastato lanciare uno sguardo all’interno della vettura per precipitarsi tra i sedili e assistere la donna mentre dall’ospedale sopraggiungevano i sanitari. “La bimba è nata tra le mie braccia” dice con emozione la 27enne: “Ho provato una sensazione che ricorderò per tutta la vita”. Le lancette segnavano le 3 e 38 del mattino di sabato 17 dicembre quando la piccola è venuta alla luce senza dare tempo a mamma e papà di raggiungere la sala parto. “Non c’è stato il tempo” racconta Francesca “di farla salire in barella. Sono entrata nell’auto e mi sono infilata nello spazio tra il sedile del passeggero e il cruscotto. Ho visto la piccola testolina della bambina ormai fuori ed ho tranquillizzato la madre suggerendo la respirazione e come spingere. Ho subito capito che non c’era il tempo di salire. La piccola Aurora è nata tra le mie braccia. Poi sono arrivati i colleghi della ginecologia e ostetricia che hanno assistito e messo in sicurezza mamma e figlia. E’ stata una nottata emozionante. Sono questi gli interventi di gratificazione del mio mestiere. Io sono un’infermiera dell’ospedale della Gruccia e faccio volontariato alla Croce Bianca per passione. Noi soccorritori spesso ci troviamo di fronte a situazioni tristi. Il parto è una gioia e mi sento fortunata di essermi trovata nel posto giusto al momento giusto. Francesco è stato molto bravo passandomi prontamente tutto l’occorrente. Ha tirato fuori il kit parto che mai avrei pensato di utilizzare ed è stato un sostegno importante anche emotivamente”. Indimenticabili anche il sorriso e i ringraziamenti ricevuti dai genitori.



