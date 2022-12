Aretino dell'anno, la top ten. Volata finale per la scelta del personaggio del 2022. I lettori votano con le email

18 dicembre 2022 a

a

a

Aretino dell’anno, la volata è iniziata. Dopo la pubblicazione dei dieci personaggi rimasti in lizza, avvenuta sabato 17 dicembre sul Corriere di Arezzo, la competizione si fa ancora più avvincente. La top ten è stata decisa dalle centinaia e centinaia di segnalazioni che continuano ad arrivare all’indirizzo mail che la redazione ha messo a disposizione dei lettori. Prossimo fondamentale passaggio previsto per giovedì 22 dicembre quando sul Corriere saranno pubblicati i nomi dei 5 che si contenderanno il podio. Saranno ritenute valide e conteggiate le segnalazioni giunte fino alle 12 (non alle 24) di mercoledì 21 dicembre.

LA NUOVA GRIGLIA



Gianni Bergamaschi: balestriere di Sansepolcro, trionfatore nel Palio contro Gubbio; Renato Bircolotti: mossiere e starter, è finita con le polemiche ma è arrivato fino al Palio di Siena; Marco Chioccioli, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo IV Novembre di Arezzo, nominato dai lettori per le attività moderne e inclusive introdotte nella scuola; Giulio Cuseri: a Sanremo come clarinettista della Gdf, nato a Castiglion Fiorentino abita a Subbiano; Gian Carlo Faralli: ha creato il comitato Sr 71 + sicura, sollevando il tema della Regionale; Matteo Galli: presidente del comitato stazione alta velocità per lo scalo Medioetruria; Maria Gatto: direttrice del Museo Archeologico Nazionale Mecenate, valorizza il patrimonio storico-artistico aretino; Paola e Loredana Guidelli: sorelle, da 40 anni al Mercatino Calcit con il loro banco; Piero Mancini: ex presidente dell’Arezzo, tornato nel calcio con il Città di Castello; Rebecca Testi: piccola attrice nella fiction tv Fosca Innocenti con la Incontrada.

COME SI VOTA

La casella di posta elettronica [email protected] continua a ricevere le mail dei lettori. Attenzione: occorre indicare in modo chiaro il cognome della persona che si vuol votare. Viene recepito solo un voto giornaliero dalla stessa casella mail di spedizione. Si procede per selezioni in base ai voti pervenuti, nella fase finale voto on line sul sito corrierediarezzo.it Proclamazione del vincitore sul giornale in edicola il 27 dicembre. Il 22 dicembre la top 5. Saremo allo sprint finale per l’elezione dell’Aretino dell’anno 2022, il dodicesimo della serie, al quale andrà la prestigiosa targa consegnata - anche al secondo e terzo classificato - nel corso di una cerimonia

HANNO LASCIATO LA SFIDA

E’ giusto citare i concorrenti che, entrati nella top 20, devono adesso lasciare la sfida: citazione d’obbligo per Michela Albiani, Don Alexander Javier, Samuele Angori, Martina Bartolomei, Nicholas Bianchini, Lorenzo Del Serra, Enrico Lazzeri, Fabio Mori, Danilo Sensi, Alessandro Lisimaco Vegni+5.

