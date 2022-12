Arezzo, musica non stop con i dj della Toscana in ricordo di Helenia per beneficenza

18 dicembre 2022 a

Un nuovo evento musicale benefico per ricordare Helenia Rapini, la giovane aretina scomparsa a 29 anni in un tragico incidente stradale.

“Music for Helenia” è organizzata in sua memoria dal fratello Gianni Rapini, in arte Johnny Ego dj. L’iniziativa, per la prima volta ospitata al Be One’S Club di San Zeno, vedrà esibirsi domani, domenica 18 dicembre, dalle 18 alle 2, i migliori djs della Toscana, con l’obiettivo di donare tutto il ricavato a Lo Scudo di Pan Odv per i nostri amici animali.

La mattina del 6 novembre 2019 la 29enne è stata travolta da un’altra macchina che lungo la strada comunale di Ristradella aveva invaso la corsia opposta. L’urto non lasciò scampo alla giovane e ad un cucciolo che viaggiava con lei. Helenia lavorava all’Enpa di Arezzo ma soprattutto era una volontaria, educatrice cinofila di grande capacità ed esperienza.

Durante lo svolgimento dell'evento, insieme a Johnny Ego, si esibiranno Gianni Luna, Mikelino, Enjoy Group, Gabriele Parri, MarcoCram, Joseph Boncompagni, Super Pepi the voice, Omar J, Savo, Kee’Ana, Andrea Bigi, Louis Bairam, Pastoric, Dj7Seven. Suoneranno in entrambe le Side in Underground Side e Street Side.

La serata prevede dunque musica non-stop e una ricca Cena a buffet gastronomica toscana, grazie alla collaborazione con “Le Bontà di Giulia” Catering & Banqueting, dallo speciale menù “A cena con i nostri amici a 4 zampe”.

Be One’S è in collaborazione con diverse associazioni, come la Cicogna Odv, a scopo benefico che durante l'evento avranno modo di sponsorizzare la “Propaganda di sensibilizzazione contro l’uso di alcool e stupefacenti”.

Ingresso riservato ai soli soci, prenotazione obbligatoria e posti limitati. Dinner show, ore 18-2, costo 20 euro. Link preiscrizione online: https://beones.it/diventa-socio-2.html. Info e prenotazioni: 392/3226798 (Eleonora). Possibilità di pagamento anticipato tramite Iban: IT671076011400001061585863 intestato a Press Lab (specificare causale: donazione Music event for helenia + nome e cognome). Nella giornata dell’evento all’ingresso sarà disponibile il proprio Pass.

