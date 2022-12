Arezzo, scontro frontale tra due auto in via Dante nella notte: ferite tre donne e un uomo

18 dicembre 2022 a

a

a

Scontro frontale nella notte tra sabato 17 dicembre e domenica 18 ad Arezzo in via Dante Alighieri. Nella collisione tra due auto sono rimaste coinvolte quattro persone. La più grave tra i feriti è una donna di 53 anni trasportata in codice rosso al San Donato. Altre due donne di 87 e 28 anni ed un uomo di 36 sono stati trasportati in codice giallo sempre all'ospedale di Arezzo. Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce Bianca di Rigutino e della Misericordia di Arezzo, oltre all'automedica. Lavoro per i vigili del fuoco e rilievi eseguiti dalla Polizia Municipale.

