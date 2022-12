Arezzo, in cento devono lasciare le case popolari. Roggi: "Colpa del caro bollette e della crisi"

Francesca Muzzi 19 dicembre 2022 a

Il Sunia lancia l’allarme per le richieste di sfratti e per la mancanza di alloggi. Nel giro di dieci mesi, sono 500, di cui 160 già eseguiti. Si parla di tutti i tipi di abitazioni e a queste non sono esenti nemmeno le case popolari. Da gennaio scorso, da quando cioè il blocco degli affitti è caduto per la fine della pandemia, le situazioni di crisi già presenti, si sono accentuate con il caro bollette. Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa che già è intervenuto al congresso del Sunia, analizza la situazione: “Nel caso delle case popolari non si parla di sfratto quanto di richieste di decadenza. Possiamo dire che se nel 2020 e 2021 il numero di richieste di decadenza era basso, dall’inizio del 2022 questo è aumentato”. “In tutta la provincia - continua Roggi - siamo a circa cento richieste. Una situazione non certo rosea”. E alla domanda su quali sono le cause, Roggi risponde: “Ci sono famiglie che già prima, a causa delle pandemia, si sono ritrovate senza un lavoro e dunque senza stipendio. E già queste erano situazioni pregresse che avevamo. Poi la situazione è andata aggravandosi nel momento in cui è arrivato il caro bollette. Famiglie che non riescono a pagare luce e gas e questo si ripercuote sul canone di affitto che pur basso che sia non lo garantiscono più. Da qui la richiesta di decadenza che abbraccia tutti i comuni dell’Aretino. Ad Arezzo, ovviamente c’è il numero più alto di richieste”. Non ci sono famiglie straniere o italiane che emergono di più rispetto alle altre: “Sono tutte. Nel senso che abbiamo situazioni difficili tra gli stranieri, così come tra gli italiani tra cui ci sono diversi aretini”. E se il Sunia aveva lanciato l’allarme per la mancanza di alloggi, Arezzo Casa, specie in provincia ha sopperito a questo. Nei mesi scorsi l’ex convento di Castel San Niccolò è stato convertito in alloggi popolari. “Ma non è ancora riempito a causa delle poche richieste in graduatoria. A San Giovanni Valdarno c’è il complesso ‘Centinale’ il cui bando regionale, al quale abbiamo partecipato non è ancora chiuso per capire se riusciremo a bissare l’operazione di Castel San Niccolò”. “Mentre in città - dice ancora Roggi - a Pescaiola c’è ancora un alloggio libero”. “Mancano gli alloggi popolari - aveva sottolineato Stefania Teoni segretaria del Sunia - Vanno trovate le case. Recuperate e utilizzate quelle vuote, combattendo così anche i contratti in nero, soprattutto con gli stranieri ed evitando coabitazioni. Abbiamo anche alloggi popolari in risulta, cioè liberati dai precedenti inquilini che non possono essere dati ad un altro avente diritto perché mancano i soldi per i lavori di risistemazione. Fino ad oggi sembra essere stato raschiato ogni tesoretto per ristrutturare gli alloggi ad Arezzo Casa”.

Una situazione, col tempo, destinata, forse, a peggiorare ancora.

