Arezzo, Alessandro Polcri sindaco di Anghiari è il nuovo presidente della Provincia. Battuta Silvia Chiassai Martini

Il sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri, è il nuovo presidente della Provincia di Arezzo. Ha superato la presidente uscente Silvia Chiassai Martini che partiva con numeri favorevoli quale candidata ufficiale del centrodestra. Defezioni nella coalizione e il pronunciamento compatto di civici e Pd che sostenevano Polcri hanno portato al successo l'anghiarese, outsider che propugnava il principio dell'alternanza alla guida dell'ente intercomunale.

Dal canto suo, invece, la sindaca di Montevarchi rivendicava il buon lavoro svolto e la logica della prosecuzione dell'impegno per i prossimi quattro anni. Smagliature all'interno del centrodestra hanno portato al risultato di oggi, domenica 18 dicembre: erano chiamati alle urne 494 elettori, consiglieri comunale e sindaci. Nel segreto dell'urna la posizione di forza del centrodestra non si è concretizzata ed è maturata la vocciatura di Chiassai Martini.

Al via adesso analisi del voto comune per comune e probabili contraccolpi politici mentre per Polcri inizia il mandato di presidente di un ente che fu depotenziato dal governo Renzi ma che negli ultimi anni ha recuperato smalto e brillantezza. Il voto per la Provincia è di secondo livello, senza coinvolgimento diretto dei cittadini. Ogni votante, che è un eletto a sua volta, ha un peso diverso a seconda del rilievo del municipio di appartenenza. La differenza di voti ponderali tra Polcri e Chiassai sarebbe di 3500 / 4000 voti.

