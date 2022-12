Cortona, da bambino scrisse letterina a Enzo Ferrari: dopo 37 anni invitato a Maranello. Visita alla Rossa tra bolidi, fabbrica e video

Luca Serafini 19 dicembre 2022 a

Michele Lupetti aveva 7 anni quando inviò da Cortona una letterina indirizzata all’ingegnere Enzo Ferrari. Era il 13 agosto 1985 e dentro a quella busta c’erano un foglio scritto in buona calligrafia, il disegno della “rossa” e i sogni di un bambino. A distanza di tanto tempo Lupetti è stato invitato a Maranello dalla casa automobilistica, ha potuto visitare la produzione, ammirare le macchine del Cavallino e incontrare il figlio del Drake, Piero Ferrari, vice chairman dell’azienda.

“Un’esperienza fantastica”, dice Michele Lupetti, cortonese, impiegato del Comune di Perugia, dopo questo tuffo nel passato e nel futuro, a diretto contatto con una eccellenza italiana, simbolo e orgoglio del Paese. “Sono un bambino di 7 anni tifoso della Ferrari numero 27 di Formula Uno…” cominciava così la letterina di quell’estate 1985 quando il web, la posta elettronica, i social non erano di questo mondo. E il 27 era già il numero icona della Ferrari (usato da Ickx, Regazzoni, Gilles Villeneuve, Tambay, Alboreto, Mansell, Prost, Alesi).

“Mio padre conservava tutta la corrispondenza e ci teneva a rispondere a tutti, non voleva lasciare le persone senza risposta” dice Piero Ferrari in un video che gira sui canali social dell’azienda e racconta la visita di Lupetti e di altri due fan che come lui da bambini scrissero all’ingegnere. “Riceveva tante lettere, tanta posta, dimostrazioni di affetto” prosegue Piero Ferrari “apprezzava molto sapere come la pensavano gli appassionati della Ferrari, quelli che seguono le corse e quelli che amano le vetture da turismo. E gli scrivevano tanti bambini che mandavano i loro disegni e le loro idee. Le richieste più frequenti erano o l’adesivo o la visita alla Ferrari”.

Il Drake (Modena 1898 - Modena 1988) rispose con una lettera autografa a Michele ma ora, come un messaggio inviato nella bottiglia e che resta a galleggiare nel mare e nel tempo, il contatto ha generato qualcosa di più: una convocazione da parte della Ferrari. Emozione unica, reciproca: “Mi ha fatto piacere incontrare tre persone che hanno scritto a mio padre” aggiunge Piero Ferrari “hanno avuto una risposta, seguono ancora la Ferrari, amano quello che fa”. Sul volto di Lupetti, nel video, la soddisfazione dell’incontro, l’ebbrezza del viaggio a bordo di una fuoriserie. “Su tutti i canali ufficiali Ferrari c’è il video nel quale, immeritatamente, sono protagonista insieme ad altri due ex bambini che come me, nel 1985, scrissero al grande Enzo” dice Lupetti.

“Al tempo rimasi piacevolmente colpito dal fatto che l'Ingegnere avesse perso parte del suo tempo a leggere la mia letterina inviando pure una risposta autografa, ma 37 anni dopo è stato davvero incredibile essere ricercato dalla Ferrari e invitato a una mega-visita di tutti gli stabilimenti, ricevuto fra gli onori per tre giorni epocali pieni di sorprese”. Lupetti prosegue: “Il momento più toccante è stato l'incontro con Piero Ferrari che mi ha colpito per l'interesse sincero che ha dimostrato nei nostri confronti e l'amore col quale ci ha raccontato tanti aneddoti su suo padre. Insomma una sorpresa pazzesca e un gran bel regalo, tutto questo per una letterina come mille e mille altre, corredata da un disegno agghiacciante (a disegno sono sempre stato scarso!)”.

Lupetti conclude: “Nonostante i tentativi di restare serio, mi sono emozionato e la faccia da tonto che qua e là compare è l'inevitabile risultato”. Però è di Michele la frase con cui si chiude il bel video: “Ma dopo tutti questi anni ancora avete questa lettera? Fantastico! L’amore non passa, anche per queste cose qui”.



