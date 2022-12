Arezzo, morto a 36 anni il critico d'arte Michele Tocchi: commozione nel mondo della cultura

19 dicembre 2022 a

Grande commozione ad Arezzo per la morte di Michele Tocchi, apprezzato critico d'arte. Ottimo divulgatore, autore di pubblicazioni, insegnava tra l'altro all'Università dell'età libera. Profondo conoscitore dell'arte, grazie allo studio e alla competenza aveva anche fatto alcune attribuzioni di opere. Ha accompagnato come guida molte persone in percorsi di scoperta delle bellezze storiche e artistiche del territorio e dell'Italia. Era nato a Bibbiena nel 1996. Lascia i genitori e un grande vuoto. Il funerale di Michele Tocchi sarà celebrato a Subbiano dove viveva, mercoledì 21 dicembre alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista,

Nei prossimi giorni avrebbe dovuto tenere una lezione all'Università dell'età libera ma la malattia lo ha aggredito: si è spento all'ospedale di Aviano (Pordenone). Il professor Claudio Santori, direttore dell'Università "Enzo Ficai", così ricorda Tocchi:

"Volato in cielo! Questa la migliore definizione per il transito di un amico. Noi per riferirci a un morto siamo soliti dire “Il povero…”. I tedeschi dicono “Der selig…” che vuol dire il beato! Michele era, oltre che un ragazzo buono e sempre disponibile, l’astro nascente della storia dell’arte aretina e, pur così giovane, aveva dato ampie prove del suo talento con tante magistrali lezioni, con le conferenze (lo chiamavano assessori e direttori artistici da tutta la Toscana), con i saggi critici in varie riviste fra cui il Bollettino della Brigata degli Amici dei Monumenti (nell’ultimo numero ce ne sono ben due) e, non ultimo, con le attribuzioni di opere a Bartolomeo della Gatta fin dalla sua tesi di laurea e al pittore cassinese Mazzaroppi. Era da anni una colonna nell’Università dell’Etá Libera. Lascia un vuoto incolmabile."

Dopo la maturità presso il Liceo Classico "Francesco Petrarca" di Arezzo e nel 2010 si è laureato in Storia dell` Arte Moderna presso I'Università degli Studi di Firenze. Guida turistica abilitata dal 2013, era socio ordinario dell'Accademia Petraca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, della Società Storica Aretina, membro del Comitato redazionale del Bollettino della Brigata Aretina Amici dei Monumenti e Docente presso I`Università dell` Età Libera "Enzo Ficai" di Arezzo e presso la Uel di Firenze, presso la quale teneva regolarmente corsi di Storia dell'Arte dal 2011. Collaboratore alle pagine culturali del settimanale regionale Toscana Oggi e con l` Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia.

