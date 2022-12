Mondiali di calcio, Argentina campione: ad Arezzo Alberto Ciolfi (nato a Buenos Aires) festeggia avvolto nella bandiera

Luca Serafini 19 dicembre 2022 a

Avvolto nella bandiera dell'Argentina, cappello da Babbo Natale in testa, sorriso di soddisfazione. Alberto Ciolfi ha gioito per la vittoria della nazionale trascinata da Leo Messi ai Mondiali di calcio del Qatar. Fuori dalla finestra di casa, in via Rodi ad Arezzo, garrisce al vento il drappo con le bande azzurre e quella bianca centrale con il Sol de Mayo.

Alberto Ciolfi è argentino / italiano. Nato a Buenos Aires il 26 dicembre 1951.

"La mia famiglia era emigrata da Subbiano in cerca di lavoro. Ho vissuto in Argentina fino al 1964 quando poi i miei genitori, Amelio e Nella, hanno deciso di rientrare in Italia. Ho la doppia cittadinanza, l'Argentina fa parte di me. Lì sono cresciuto, ho frequentato le scuole, ho tirato calci al pallone, ho tifato Boca Juniors andando a vedere le partite, ho avuto i miei primi amici. Sono rimato legato in particolare ad uno con il quale ci sentiamo spesso. Anche ieri sera dopo la vittoria del Mondiale ai rigori contro la Francia".

E' stata una serata di grandi emozioni.

"Una sfida bellissima, avvincente. Davanti alla tv eravamo diversi. Abbiamo festeggiato".

Maradona o Messi?

"Maradona nel 1986 vinse da solo. Intorno a Messi c'era una squadra. Con un centrocampo fortissimo. Ma Leo è stato protagonista di giocate straordinarie".

Come fu il ritorno dall'Argentina, un trauma?

"Viaggio via mare con il transatlantico, alle spalle la terra dove ero nato e dove avevo abitato più di dodici anni. Abituato alla metropolitana, alla vita della grande città, alle comodità, arrivai in basso Casentino che non c'era quasi niente. A Buenos Aires giravo per una città che aveva vissuto fasti e splendori e dove la crisi vera doveva ancora arrivare. Non fu facile prendere confidenza con l'Italia. Per mio fratello maggiore, che vive a San Giovanni Valdarno, fu anche peggio: nato a Subbiano, trasferito in Argentina, tornato indietro. Poi io ho proseguito gli studi, le medie, le superiori a Bibbiena, mi sono laureato in sociologia. In Argentina sono tornato alcune volte".

Il lavoro e la politica.

"Funzionario Enel. Sindaco di Capolona per tre mandati e quindici anni nella società consortile del gas metano, Coingas".

Lo sventolio delle bandiere, la maglietta albi-celeste, la coppa del mondo sollevata da Messi: una notte magica per Ciolfi ripensando a quando, bambino, tirava calci al pallone nei campetti di Buenos Aires.

Se fosse stata una sfida Italia - Argentina?

"Quando capita quella partita lì, confesso, sono molto combattuto, ho qualche problema. E nel campionato italiano tifo Milan perché negli anni Sessanta c'era un legame particolare tra il club rossonero e il Boca".

