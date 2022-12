Arezzo, il nuovo presidente della Provincia, Polcri: "Ci ho creduto dall'inizio. Ora pacatezza e dialogo con sindaci e territorio"

19 dicembre 2022 a

"Il presidente della Provincia non deve essere un super sindaco ma deve avere un ruolo servente. La Provincia deve essere la casa dei Comuni: sarò il presidente dei territori". Queste le prime parole di Alessandro Polcri, 40 anni, primo cittadino di Anghiari, neo eletto presidente della Provincia di Arezzo al termine di una votazione che ha visto uscire sconfitta Silvia Chiassai Martini, presidente uscente, sindaco di Montevarchi, candidata del centrodestra inciampata sulla mancata compattezza del centrodestra che pure aveva i numeri per eleggerla.

Votavano consiglieri comunali e sindaci dei comuni aretini e qualcuno è mancato all'appello. In coalizione tuoni e fulmini di Fratelli d'Italia che parla esplicitamente di tradimenti. I conti non tornano, nel centrodestra, nel comune di Arezzo come pure a Bibbiena e Sansepolcro. Qualcosa non è filato liscio anche a Terranuova Bracciolini, Bucine e Montevarchi. Resa dei conti interna.

Con la fascia azzurra al petto, Alessandro Polcri ha iniziato il suo lavoro. Con lui c'erano a sostenere l'alternativa in nome dell'alternanza, i civici, con particolare impegno di Marco Donati (Scelgo Arezzo) e il Pd. La compattezza di questo blocco ha avuto ragione grazie agli smottamenti nel centrodestra.

"Intendo creare un rapporto con i territori" ha detto tra l'altro Polcri, sottolineando la necessità di una "dialettica con i sindaci" all'insegna della "pacatezza". Dalle parole pronunciate dopo la proclamazione, il senso di una volontà di discontinuità rispetto alla precedente linea. Obiettivo anche far contare di più in ambito regionale la provincia di Arezzo.

L'auspicio di un lavoro proficuo, in squadra, il ringraziamento a chi lo ha sostenuto. "Ci ho creduto fin dall'inizio", dice Polcri che esprime riconoscenza ai genitori, anziani, ai quali dedica questa vittoria.

